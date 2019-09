Osnabrück. Smartphones und Tablets beherbergen oftmals sensible Daten, die nicht an Dritte geraten sollten. Das Löschen der privaten Informationen vor einem Verkauf oder dem Recycling eines Geräts ist allerdings mit dem ein oder anderen Fallstrick verbunden. Unsere Redaktion hat bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen nachgefragt, wie es richtig geht.

Smartphones, Tablets und Laptops sind für die meisten Menschen beständige Begleiter im Alltag. Dabei speichern die Geräte unzählige Daten von und über uns. Dazu gehören Bilder, Standorte, Passwörter und welche Internetseiten wir besuchen. Diese privaten und mitunter sensiblen Informationen können jedoch aus Unachtsamkeit unfreiwillig an Dritte weitergegeben werden – zum Beispiel, wenn die Altgeräte zum Verschrotten abgegeben oder verkauft werden.

Daten umfassend entfernen

Kathrin Körber, Expertin für Telekommunikation bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen, rät zu verschiedenen Maßnahmen, um die Weitergabe der Informationen zu verhindern: „Nutzer sollten sowohl die SIM-Karte entfernen, als auch den Speicher löschen beziehungsweise das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen." Um vollkommen sicherzugehen, dass die Daten später nicht wiederhergestellt werden können, seien sogenannte „Cleaning Tools" notwendig– also Programme, die darauf spezialisiert sind, auch die letzten Datenreste zu entfernen. Für Smartphones und Tablets kommt dafür kostenfreie Software wie „Secure Eraser" oder „Shreddit" in Frage. Für Festplatten und andere Speichermedien empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf seiner Webseite dagegen „Darik's Boot und Nuke" oder „Parted-Magic".

Vor dem endgültigen Löschen, sollten sich die Nutzer allerdings darüber im Klaren sein, welche ihrer Daten und Bilder sie weiterhin benötigen. Zur Sicherung bieten sich externe Festplatten, Cloud-Dienste – also externe Server, von denen die Informationen später wieder abgerufen werden können – oder das eigene Backup-System des jeweiligen Geräts an. Bei iPhones kann dafür iTunes genutzt werden, Android-Nutzer können ihr Google-Konto zu diesem Zweck verwenden.

Fachpersonal fragen

Selbst wenn Daten auf Smartphones, Tablets oder Laptops zurückbleiben, sei es laut Körber jedoch eher die Ausnahme, dass diese reaktiviert und missbraucht werden. „Hinter einem Verkauf von Privatperson zu Privatperson steckt selten kriminelle Energie." Dennoch könne es für beide Seiten unangenehm werden. In einem speziellen Fall, der Körber vorgelegt wurde, hatte eine Mutter ihrer Tochter ein gebrauchtes Smartphone gekauft, das in keiner Weise zuvor gelöscht worden war. Wochenlang habe das Mädchen daraufhin Nachrichten und Bilder von fremden Personen geschickt bekommen. „Kenne ich mich selbst mit dem Gerät nicht aus, ist es kein Drama, sich bei Problemen an Fachpersonal zu wenden", sagt Körber. Mitarbeiter großer Elektronikhändler seien dafür genauso geschult wie die des nächstgelegenen Telekom-Shops.

Dort können die Elektroartikel im Übrigen auch zum Recycling abgegeben werden. Außerdem bieten die meisten lokalen Müllentsorger Sammelstellen für Elektroschrott an. „Smartphones und Co. gehören niemals in die eigene Mülltone", bekräftigt Verbraucherexpertin Körber. Einerseits seien die Akkus in hohem Maße umweltschädlich, andererseits seien in den Geräten begehrte Edelmetalle wie Gold und Silber verbaut, die wiederverwertet werden können. Laut Verbraucherzentrale enthält ein Handy bis zu 250 Milligramm Silber, 24 Milligramm Gold und 9 Gramm Kupfer. Nach Schätzungen des Digitalverbands Bitkom liegen in Deutschland mehr als 100 Millionen Althandys ungenutzt herum – eine nicht zu unterschätzende Rohstoffquelle.

Vorsicht beim Beschädigen

Auch vor dem Recycling sollten private Daten zur Sicherheit fachgerecht gelöscht werden. Sind Festplatte oder Speicherkarte eines Geräts defekt, lassen sich Löschvorgänge unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß durchführen. Dann empfiehlt das BSI die physische Beschädigung der Datenträger. Dabei gilt: Je größer der Schaden, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen wiederhergestellt werden können. Da in Festplatten oftmals auch Glas verbaut wird, ist jedoch Vorsicht vor Verletzungen geboten. Von Fachhändlern und Recyclinghöfen abgesehen, können alte Geräte außerdem bei Organisationen wie dem Naturschutzbund abgegeben werden. Dort fließt der Erlös aus den recycelten Materialien in Umweltschutzprojekte.