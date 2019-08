Osnabrück. Zeitgenössische Kunst und Musik einem größeren Publikum zugänglich machen. Das ist die selbstauferlegte Aufgabe des Vereins „Hase 29". Mit der sechsstündigen Aufführung des Stücks „Canto Ostinato" sollen nun Profis mit interessierten Tänzern und Musikern zusammengebracht werden. Welche Vorarbeit dafür nötig ist, berichten die Akteure.

Fließende Übergänge, minimalistische Bewegungen, die Wellenbewegung der Musik auffangen – so stellen sich Daria Berge und Erneste Junge ihre geplante Langzeitperformance im Kunstraum von „Hase 29" , der Osnabrücker Gesellschaft für zeitgenössische Kunst, vor. Ende Oktober wollen sie dort unter dem Titel „Moving but Minimal" das Stück „Canto Ostinato" des niederländischen Komponisten Simeon ten Holt aufführen. Was Ihnen für die auf sechs Stunden ausgelegte Performance noch fehlt sind Laienmusiker- und Tänzer. „Wir wollen mit dieser Aktion Profis mit Laien zusammenbringen und die zeitgenössische Musik einem größeren Publikum zugänglich machen", erklärt Elisabeth Lumme, Vorsitzende des Vereins.

Was zunächst einfach klingt, erfordert einiges an Vorarbeit. „Ich habe einen Teil des Stücks bereits arrangiert", sagt Pianistin Daria Berge. „Die Musiker bekommen die Noten, so dass sie sich vorher mit dem Stück vertraut machen können." Das Besondere an der endlos scheinenden Komposition: es gibt keine festen Vorgaben für die Instrumentierung. „Geige, Klarinette, Oboe – es ist alles willkommen", sagt Berge. Über die mehrstündige Performance hinweg sollen sich die Künstler abwechseln und immer wieder aufs Neue in das Spiel der zwei fest eingeplanten Flügel einsteigen.



Schwebezustand aufgreifen

Ähnlich verhält es sich mit dem Tanz, mit dem Erneste Junge die musikalische Aufführung ergänzen wird. „Das Tanztheater Stakkato nimmt mit acht Personen teil und wird den Schwebezustand der Musik aufgreifen", sagt sie. Um das „Canto Ostinato" in voller Länge zu begleiten, wolle sie ihr Ensemble um bis zu sechs Freiwillige ergänzen. Die können im Vorfeld bei regelmäßigen Proben die zu der Musik passenden feinmaschigen Bewegungen einstudieren.

Wer an der Aufführung am 26. Oktober teilnehmen möchte, kann sich bei Elisabeth Lumme unter mail@hase29.de anmelden. Zur Vorbereitung wird es in den kommenden Wochen verschiedene Proben und Workshops geben.