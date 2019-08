Die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2019 steht

Osnabrück. Die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2019 steht. Sie enthält so viele Romandebüts wie nie zuvor. Ein gutes Zeichen für die Literatur.

Das literarische Feld wird neu aufgemischt. Das ist wohl die wichtigste Botschaft dieser Longlist für den Deutschen Buchpreis. Neben prominenten Namen wie denen von Marlene Streeruwitz und Sascha Stanisic umfasst die Liste gleich sieben Debütanten. Das ist mehr als eine Quote, das ist ein Signal. Die Branche sucht neue, möglichst unverwechselbare Stimmen der Literatur. Kein Wunder, denn genau darum geht es bei diesem Preis, um Lust auf Bücher, Lust auf das Lesen.

Dabei sagt es wenig, dass die Frauen auf dieser Liste mit elf zu zehn leicht in der Überzahl sind. Wichtiger als ein Geschlechterproporz ist in diesem Jahr ohnehin die thematische Bandbreite und Neugier. Viele der nominierten Bücher handeln von ungewöhnlichen Lebenssituationen, Tauchfahrten in die Vergangenheit, existenziellen Herausforderungen. Wirklichkeit gibt es nicht einfach, sie muss erforscht, erkundet, erobert werden. Sascha Stanisics Roman „Herkunft“ steht mit seiner Suche nach dem rechten Platz im Leben beispielhaft für diese Longlist. Und der Favoritentipp? Stanisic wäre einer. Aber das Feld ist offen wie selten.

s.lueddemann@noz.de