Düsseldorf. Martin Parr hat sein Etikett weg. Der britische Starfotograf gilt als Meister bissiger Satire. Doch jetzt überrascht er mit einer Bildserie, die ihn als milden Menschenfreund zeigt. Wo er sein Glück gefunden hat? Im Düsseldorfer NRW Forum ist es zu sehen. Ein Ausstellungshighlight dieses Sommers.

Allzu lange haben wir uns darauf verlassen, dass er immer da sein würde. Aber jetzt ist er weg, einfach so. Ob es daran liegt, dass wir uns zu lange über ihn lustig gemacht haben? Egal. Denn nun ist er weg, der Gartenzwerg, zumindest auf den Bildern von Großbritanniens Starfotograf Martin Parr. Im Herbst 2018 hat er Kleingartenkolonien in Düsseldorf und Krefeld besucht. Und fotografiert. Parr hat Bilder abgeliefert, die überraschen, weil auf ihnen der Gartenzwerg fehlt und der Kleingarten, Hort deutscher Vereinsmeierei, so gar nicht spießig aussieht. Aber auch sonst erstaunt diese Bildserie.

Bitterer Spaßmacher

Denn Martin Parr hat sein Etikett weg. Er ist der böse Clown unter den Fotografen, der bittere Spaßmacher, der uns unsere Konsumkultur als das zeigt, was sie eigentlich ist: ein Haufen Trash. Die Serie über den heruntergekommenen Badeort New Brighton bei Liverpool machte ihn 1984 berühmt. Parr zeigte die trostlosen Freizeitvergnügen der Unterschicht in der Ära Thatcher: Menschen, die sich auf Betonpiers sonnen, neben überquellenden Mülleimern sitzen, billige Hotdogs verspeisen. Das Foto als schonungslose Sozialreportage, dafür steht Martin Parr. Wenn er auf den Auslöser drückt, dann entlarvt sich das Leben wie von selbst als skurriles Theater.

Meister des Absurden

Das NRW Forum in Düsseldorf zeigt nun mit dem Meister des Absurden den bekannten Martin Parr und präsentiert ihn zugleich von einer unbekannten, vielleicht auch nur verkannten Seite: als milden Menschenfreund. Kurator Ralph Goertz teilt seinen Martin Parr geschickt auf die beiden Flügel des NRW Forums auf. Links sehen wir Parrs Serien über die Engländer und die Schotten, die Superreichen und den globalen Tourismus, rechts die Porträts von Kleingärtnern neben Sonnenblumen und Schubkarren. Und auf beiden Seiten sehen wir Parr als Fotografen mit dem Blick des Soziologen.

Pickel und Poren

Parr macht sich lustig über die Menschen, die er fotografiert. So lautete der Standardvorwurf gegen sein Oeuvre. Und wer hat nicht gern mitgelacht vor diesen entlarvend präzisen Porträts von gelangweilten Paaren, von Jetset-Damen, die Parr so gnadenlos anblitzt, dass auf ihrer Haut alle Pickel und Poren zu sehen sind? Aber Parr macht keine Witze, er stellt Fragen, wie ein Feldforscher. Was ist Euch wichtig? Wie verbringt Ihr Eure Freizeit? Wie sehen Eure Wohnungen aus? Was liegt bei Euch im Müll? Seine Fotos entlarven unsere Kultur als riesige Produktion von Überflüssigkeiten und Abfall. Allein mit seinen Fotos von verklebten Würstchentellern, monströs aufgeblasenen Verpackungen und fettigen Schinkensandwiches ist Parr zum Klassiker bizarr farbenfrohen Trashdesigns avanciert.

Drei Kameras am Hals

Parr fotografiert, was er sieht, allerdings in Überschärfe. Die Touristin mit den drei Kameras am Hals sieht aus, als hätte sie sich so in der weiten Welt verlaufen wie Carl Spitzwegs einsamer Schmetterlingsfänger. Und die Frau auf der Sonnenliege mit den Augenschützern wirkt so starr, als wäre sie in der Hitze kollabiert. Parr ist Kult, mit seinem Witz, seiner Genauigkeit, seinem Blick für Menschen, die normale Dinge tun, dabei aber absonderlich aussehen. Dieser Fotokünstler paart britisches Understatement mit einem klaren Blick auf die Wirklichkeit. Parrs Welt sieht so aus, wie die Menschen sie sich eingerichtet haben – als ziemlich verbrauchten Ort voller Zwänge.

Utopie im Kleingarten

Und wo ist der Ausweg? Martin Parr hat ihn dort gefunden, wo wir Deutschen ihn am wenigsten vermutet hätten. Seine Porträtserie aus den Kleingärten hätte ein typischer Parr werden können, bissig und entlarvend. Aber Martin Parr hat keinen Gartenzwerg gefunden, keinen Vereinsmief, nur Menschen, die sich ihre neue Welt gebaut haben. Wir sehen Wolfgang, den Garten-Guru mit Rauschebart, die Frauen-WG mit Tatyana, Natalie und Christina, Ingo hinter Kakteen, Petra an der Tomatenstaude. Liebevoll und warm sind diese Porträts, respektvoll und voller Sympathie. Es scheint, dass Martin Parr, der desillusionierte Spötter, bei diesen Aufnahmen selbst endlich zur Ruhe gekommen ist. Oder haben wir ihn nur verkannt? Mit der Serie „Kleingärtner“ zeigt er einen Raum der realen Utopie, einen Atlas unserer Gesellschaft im Kleinen, und sich selbst so, wie er eigentlich ist – als Mann, der die Menschen liebt.

Düsseldorf, NRW Forum: Martin Parr. Retrospektive. Bis 10. November. Di.-Do., 11-18 Uhr, Fr., 11-21 Uhr, Sa. 10-21 Uhr, So., 10-18 Uhr. Zur Information über die Ausstellung geht es hier.