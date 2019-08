Osnabrück. Während sich in Hamburg der afrikanische Kontinent in all seinen Facetten präsentiert, kann im Herzen Paderborns an der frischen Luft zu elektronischen Beats getanzt werden. In Bielefeld stehen dagegen beim Kinderkulturfest die jungen Gäste im Zentrum des Geschehens. Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Afrika trifft auf Hansestadt

Hamburg verbindet als Tor zur Welt eine lange Geschichte mit dem afrikanischen Kontinent. Die afrikanische Kulturszene in der Hansestadt ist entsprechend vielfältig und präsentiert sich in all seinen Facetten ab Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August beim „Alafia“-Festival in Hamburg. Das inoffizielle Motto: Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Ausführliche Infos unter alafia.de.

Jazz und Swing bei maritimem Flair

Zum sechsten Mal in Folge zelebrieren die Bremer Dixieland-Tage den Jazz in der Hansestadt. Von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, bringen sieben Bands die Freude an dem Musikstil aus den Südstaaten der USA an den idyllischen Lesumhafen im Norden von Bremen. Mit dabei sind unter anderem die „Jazz-O-Maniacs“ aus Hamburg und die „Rootbirds“ aus Osnabrück. Mehr zu dem Umsonst-und-draußen-Fest unter weserevents.de.

Ein Tag im Spieleparadies

Am letzten Feriensonntag von Nordrhein-Westfalen verwandelt sich der Bielefelder Ravensberger Park in ein riesiges Spieleparadies. Beim Kinderkulturfest „Wackelpeter“ können Jung und Alt am Sonntag, 25. August, einen ganzen Tag lang nach Herzenslust spielen, toben und entdecken. Infos zum Programm unter kulturamt-bielefeld.de/wackelpeter.

Elektro-Open-Air im Park

Die ersten beiden Auflagen des Tausendquell Open Air lockten jeweils rund 2000 Fans elektronischer Musik in den Paderborner Stadtpark. An den Decks stehen mit Sascha Braemer und dem Produzenten-Duo „Younotus“, das mit Songs wie „Supergirl“ und „Only Thing we know“ bereits mehrere Goldene Schallplatten für sich verbuchen kann am Samstag auch diesmal Größen aus der internationalen DJ-Szene. Tickets unter tausendquell.de.

Eintauchen in die Welt der Kleinkunst

Varieté unter freiem Himmel: das bietet das Kleinkunstfestival „Japz“ am Freitag, 23. August und Samstag, 24. August, in der Oldenburger Innenstadt. Bauchredner, Akrobaten, Jongleure und Jojo-Künstler zeigen ihre Fertigkeiten. Highlight der beiden Festtage ist die exklusive Abschlussgala am Samstagabend. Weitere Infos und Tickets zur Gala unter oldenburg-tourismus.de.