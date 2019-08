Osnabrück. Mit „Lago Mortale“ von Giulia Conti und „Requiem am Comer See“ von Clara Bernardi stehen zwei Krimis im Bücherregal, die erstaunliche Ähnlichkeiten aufweisen.

Simon Strasser sitzt auf seiner Terrasse am Lago d´Orta und überlegt, ob er sich nach einem erfrischenden Bad im See ein paar mit Ricotta und Spinat gefüllte frische Ravioli warm machen soll. Da entdeckt er auf dem Ortasee eine Segeljacht, die offenbar ohne Skipper dahingleitet. Als das schöne Boot beinahe mit einer Fähre zusammenstößt, weil es nicht ausweicht, paddelt Strasser mit seinem Kajak zur Yacht – und findet an Bord eine Leiche. Es ist Marco Zanetti, ein reicher Fabrikantensohn.

So startet ein Kriminalroman von einer deutschen Autorin, die ihren Schauplatz an einen idyllischen Ort im Ausland verlegt, der gern von deutschen Touristen angesteuert wird. Nachdem die Amerikanerin Donna Leon, die ihren Commissario Brunetti in Venedig auf Verbrecherjagd gehen lässt, oder Jean-Luc Bannalec, dessen Kommissar Dupin in der Bretagne ermittelt, zu den ersten Schriftstellern gehörten, die ihren „Mord im Urlaubsparadies“ stattfinden ließen, so geht jetzt eine neuen Generation an den Start.

Giulia Conti ist die eine Autorin, die ihren Tatort an einen See in Italien verlegt. Der Fall, in den sich der ehemalige Polizeireporter Simon Strasser im Piemont verwickeln lässt, ist der erste Roman, den Conti unter diesem Pseudonym veröffentlicht. „Lago Mortale“ lautet der Titel des Buches, das sogleich in Konkurrenz mit einem weiteren Krimi tritt, den Clara Bernardi herausbrachte: „Requiem am Comer See“. Hier stirbt eine ehemalige Opernsängerin unter mysteriösen Umständen.

Hinter dem Pseudonym Bernardi versteckt sich in diesem Fall die deutsche Autorin Julia Bruns, die bereits verschiedene Regionalkrimis veröffentlichte. Sie lebt mit ihrer Familie in Thüringen – im Gegensatz zu Giulia Conti, deren Biografie Ähnlichkeiten mit der ihres Hauptprotagonisten aufweist. Sie lebte jahrelang in Frankfurt am Main, um das Leben in der hektischen Metropole gegen das in einem idyllischen Ort am Lago d´Orta einzutauschen. Hier beobachtet sie Land und Leute und weiß daher, die Natur, die Städtchen und deren Bewohner, deren Charakteristika und zum Teil recht schrulligen Eigenheiten trefflich zu beschreiben.

Das gelingt Clara Bernardi nicht minder gut. Allerdings gerät in ihrem Fall kein deutscher Journalist zwischen die Fronten von Bürgern, Behörden und der Fabrikantenfamilie, die einige dunkle Geheimnisse zu wahren versucht, sondern hier agiert Commissario Giulia Cesare. Die Beamtin wird mit der Leiche der deutschen Ex-Opernsängerin Angelika Krüger konfrontiert, die nackt im Pfarrgarten des Städtchens Abbadia Lariana gefunden wird. Mit hintergründigem Witz beschreibt Bernardi die streitbare Primadonna, die ihr Liebesleben bevorzugt mit verheirateten Männern gestaltete, dann aber plötzlich den Tod findet. Ebenso spannend und amüsant beschrieben gestalten sich schließlich die Ermittlungen von Commissario Guilia Cesare, die von ihrem Freund, dem örtlichen Briefträger Brutus, tatkräftig unterstützt wird. Bald finden sich beide in einer Szenerie wieder, in der man ein Gespür für kapriziöse Künstlerseelen entwickelt.

Mit den beiden Kriminalromanen wird das Angebot an Mordgeschichten in Urlaubsparadiesen um eine Facette erweitert, die die Autorinnen in herrlichen Landschaften an italienischen See entwickeln. Da sie an realen Orten stattfinden, könnte es bei entsprechendem Erfolg der Bücher durchaus soweit kommen, dass sich Touristen aufmachen, um die Originalschauplätze am Comer See und am Ortasee zu erkunden, wie es beispielsweise in der Bretagne auf den Spuren von Bannalecs Kommissar Dupin bereits passiert.

„Lago Mortale“ von Giulia Conti (Atlantik-Verlag)

„Requiem am Comer See“ von Clara Bernardi (Dumont)