Osnabrück. Auch nach seinem Tod ist Peter Fonda eine Legende. Mit dem Bikerdrama "Easy Rider" wurde er zur Ikone des "New Hollywood".

Es gibt Filme, die verändern alles. „Easy Rider“ ist so ein Film. Ein Film, der beispiellos ist, was seinen kulturellen Impetus angeht. Auch wenn er nicht ohne Vorgänger ist. Bereits 1966 drehte Billigfilmer Roger Corman den Biker-Film „Die wilden Engel“ sowie ein Jahr später den Drogenfilm „The Trip“. Beide besetzte er mit Peter Fonda in der Hauptrolle, beide dienten als Inspiration für "Easy Rider".

Zugleich bedeuteten diese Filme aber auch ein Aufbegehren gegen den Vater, der klassischen Hollywood-Legende Henry Fonda. Auch seine Schwester Jane Fonda rebellierte. Sie spielte in Jean-Luc Godards klassenkämpferischen Film „Tout va bien“, entkleidete sich in "Barbarella" (1968), protestierte als „Hanoi Jane“ gegen den Vietnamkrieg oder verbrannte als Feministin öffentlich BHs.

Zeitnah mit der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969, dem Woodstock-Festival etwa drei Wochen später, aber auch dem Mord an Sharon Tate am 9.August., markierte der Kassenerfolg von „Easy Rider“, der am 14. Juli 1969 in New York startete, einen kulturellen Wendepunkt – auch in Hollywood. Davon erzählt übrigens auch aktuell im Kino Quentin Tarantinos Film „Once Upon a Time in Hollywood“.

Das alte Hollywood, weitgehend von teuren Flops geprägt, hatte ausgedient, andere Erzählformen und das „New Hollywood“ etablierten sich. Und auch wenn „Easy Rider“ (inszeniert von seinem Co-Star und Co-Autor Dennis Hopper) für viele zum Synonym für Freiheit geworden ist, beschreibt der Film doch eigentlich genau das Gegenteil: Am Ende werden die Biker (darunter Jack Nicholson) von reaktionären Dorfbewohnern ermordet, grenzenlose Unabhängigkeit erwies sich als Illusion.

Selbst der Titel ist deprimierend: Denn im US-Slang ist ein „Easy Rider“ jemand, der die Dienste einer Prostituierten kostenlos ausnutzt. Dazu Peter Fonda: „In Amerika ist die Freiheit zur Hure geworden, und wir alle versuchen es mit dem ‚easy ride‘“.

Zwar machte der Film Peter Fonda berühmt, doch an den frühen Erfolg konnte er nie wieder anknüpfen. Sein 1971 inszenierter, kürzlich wieder veröffentlichter Western „Der weite Ritt“, der vielen inzwischen als Meisterwerk gilt, floppte. Stattdessen spielte Fonda in vielen billigen Werken, etwa in dem Abenteuerfilm „Easy Flyer“ oder dem Horrorschocker „Avanaida – Todesbiss der Satansviper“, aber auch in Hollywood- Unterhaltungsfilmen wie „Futureworld“ (1976) oder „Auf dem Highway ist die Hölle los“ (1981). 1997 gelang ihm als Vietnam-Veteran und Imker in „Ulee‘s Gold“ ein kurzes Comeback, dem eine Rolle in Steven Soderberghs Thriller „The Limey“ (1999) folgte.

Karrieremäßig stand Peter Fonda somit stets im Schatten seines Vaters Henry, seiner Schwester Jane und sogar seiner ebenfalls schauspielender Tochter Bridget („Codename Nina“), die übrigens als Vierjährige kurz in „Easy Rider“ auftrat.

Doch Peter Fonda, der sich stets politisch betätigte, etwa gegen Donald Trump, wird stets ein Symbol der Gegenkultur bleiben. Gerade jetzt, also in Zeiten, in denen viele nach einer kulturellen und politischen Wende verlangen.