Osnabrück. Das Festival von Woodstock produzierte viele legendäre Momente. Aber welche Musik prägt den Sound der drei außergewöhnlichen Tage des Festivals aller Festivals bis heute? Diese sieben Hits sind in die Geschichte der Rockmusik und in das kollektive Gedächtnis eingegangen.

Jimi Hendrix: The Star-Spangled Banner

Die amerikanische Nationalhymne hat er zum Abschluss seiner Konzerte immer wieder gespielt. Aber als Jimi Hendrix am Morgen des 18. August 1969 wieder The Star-Spangled Banner intoniert, ahnen seine Zuhörer noch nicht, dass sie keinem routinierten Act beiwohnen, sondern eine Sternstunde der Rockgeschichte miterleben werden.

Die große Menge hat sich da schon verlaufen. Auf dem schlammigen Gelände von Woodstock harren nur noch ein paar tausend der zuvor 400.000 Fans aus, als Hendrix die ersten Töne der Hymne spielt. Aber was heißt schon spielen? Hendrix lässt seine E-Gitarre seufzen und jaulen, kreischen und schreien, er nimmt die Hymne auseinander, lässt ihre stolze Melodie in einem Klanggewitter zerschellen. Jimi Hendrix zertrümmert einen nationalen Mythos, indem er seine widerwärtige Kehrseite zeigt. Auf der E-Gitarre erzeugt er Töne, die das Jaulen von Geschossen, Gewehrfeuer und das Detonieren von Bomben bestürzend genau imitieren. Jimi Hendrix protestiert gegen den Vietnamkrieg mit einem akustischen Guernica. Seine Version von The Star-Spangled Banner steht neben Pablo Picassos Antikriegsgemälde von 1937 als zweite große Jahrhundertklage gegen den Krieg.

Doch Hendrix´ Woodstock-Auftritt zählt nicht nur als politischer Akt, dem Gitarristen gelingt im virtuosen Umgang mit Gitarre, Verstärkern und Wah Wah-Pedal ein Bravourstück der Rockmusik. War es geplant, war es improvisiert? Wie bei jedem echten Mythos streiten die Experten. Nur eines ist klar: Die wie gebannt lauschenden Festivalfans hören nicht irgendeinen Song, sie werden mit einem Stück reiner Kunst konfrontiert. Das ist einzigartig und deshalb unvergesslich. Stefan Lüddemann

Joan Baez: We Shall Overcome

Ein chaotischer erster Festivaltag ging zu Ende, als Joan Baez gegen zwei Uhr nachts zum letzten Mal zu ihrer Gitarre griff und „We Shall Overcome“ sang. Seit Einbruch der Dunkelheit hatte es geregnet, doch die bedröhnten Hunderttausende, die vor ihr im Matsch saßen, schien das wenig zu kümmern.

Offenbar war vielen auch Baez’ Auftritt egal, hört man sich den bestenfalls höflichen Applaus an, den sie kassierte. Die Folk-Ikone passte eigentlich nicht zu Woodstock: Die 28-Jährige, seit einem Jahrzehnt das Gesicht der US-Bürgerrechtsbewegung, war viel zu ernsthaft, viel zu politisch – und vor allem nahm sie keine Drogen.

Doch das Lied, das sie mit ihrem durchdringenden Sopran allein in die Dunkelheit sang, wie eine geduldige Lehrerin vor einer unaufmerksamen Klasse, hat die fünf Jahrzehnte seitdem besser überdauert als die meisten anderen. „We Shall Overcome“ machte Baez berühmt, als sie es 1963 bei Martin Luther Kings „Marsch auf Washington“ spielte. Mit Woodstock wurde aus dem Arbeiterlied, das auf einem Gospel basierte, eine globale Freiheitshymne – gesungen von den Townships im Südafrika der Apartheid bis in die Camps deutscher Atomkraftgegner.

Trotzdem sieht Joan Baez die politische Tragweite des Festivals kritisch. Woodstock sei keine Revolution gewesen, sagte sie jüngst der „New York Times“: „Niemand beschäftigte sich mit den wirklich ernsthaften Fragen. Ich war taktlos genug, das nicht zu akzeptieren.“ Jörg Gierse

Santana: Evil Ways

Santana? Vor Woodstock wusste kein Mensch, was das war. Das änderte sich mit dem 45-Minuten-Gig am Samstagnachmittag, trotz widriger Umstände: Bandleader Carlos Santana war auf Mescalin, in dem Glauben, erst am Abend auf der Bühne zu stehen. Weil in Woodstock aber kaum etwas wie geplant lief, war seine Band bereits um 14 Uhr dran. Kurz zuvor hatte Country Joe McDonald mit dem „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die-Rag“, das Publikum aufgerüttelt, beim No Name aus Mexiko war gepflegte Samstagnachmittagslethargie angesagt.

Daraus wurde allerdings nichts: Kurze Gitarrenfloskeln, rasante Läufe, wimmernde, lang gehaltene Töne - allein Carlos Santanas Gitarrenspiel ist einzigartig. Vor allem war da aber ein faszinierend neuer Puls, eine immense Kraft und Hitze: Die Perkussionisten Jose „Chepito“ Areas und Michael Carabello sowie der 20-jährige Schlagzeuger Michael Shrieve bringen dem Rock’n’Roll den Hüftschwung Lateinamerikas bei und machen aus einem Konzert eine vibrierende Voodoo-Zeremonie. Stücke wie „Jingo“, „Soul Sacrifice“ oder „Evil Ways“ legen die afrikanischen Wurzeln des Rock ’n’ Roll frei, vermischen ihn mit der Impulsivität der Karibik und Lateinamerikas und verwandeln damit jeden Anflug von Müdigkeit in pure Ekstase.

Ein paar Jahre später schwört Carlos Santana den Drogen ab; fortan stand bei jedem Auftritt ein Bild seines Gurus auf dem Gitarrenverstärker. Der Intensität seiner Musik hat es nicht geschadet: Carlos Santana der einzige Musiker, dessen Weltruhm in Woodstock begann und bis heute andauert. Ralf Döring

The Who: My Generation

The Who selbst bezeichneten ihren Auftritt mal als einen der schlechtesten ihrer Karriere: Statt publikumswirksam am Samstagabend, mussten die Briten Sonntagmorgen um 5 Uhr spielen – den chaotischen Organisationsumständen gedankt. Unter nachtblauem Himmel und vor stockdunklen Zuschauerreihen zogen The Who trotzdem ein wahnsinns-Set von 22 Liedern in nur einer Stunde und fünf Minuten durch. Unterbrochen wurde ihr Auftritt dann noch von Polit-Aktivist Abbie Hoffman, der eines der Mikrofone auf der Bühne enterte und dem Publikum zurief, dass ein The Who-Konzert ein ziemlicher Haufen Mist sei, wenn man bedenke, dass zeitgleich linke Schriftsteller wie John Sinclair im Gefängnis verrotteten.

Als erste von zwei Zugaben spielten The Who dann eine gekürzte Version ihres bereits fünf Jahre alten Hits „My Generation“, was Frontmann Roger Daltrey etwas atemlos wie folgt einleitete: „Wir werden nun ein Lied spielen, von dem wir wussten, dass wir es hier spielen würden. Es ist eine Hymne – ein Song über dich und mich.“ Ein Song über die junge Generation, die in einem politisch aufgeladenen, gesellschaftlich gespaltenen Amerika erwachsen wurde. Seit 14 quälenden Jahren tobte der Vietnamkrieg: Ein Song über junge Menschen, die ihr eigenes Schicksal und das ihrer Freunde, Männer und Brüder auf den Schlachtfeldern in Südostasien fürchteten.

Festivalbesucherin Susan Reynolds erinnert sich 50 Jahre später in der Dokumentation „Woodstock“: „Talking ‘bout my generation – das war meine Generation. Als sie diesen Song sangen, war es wie ein Schlachtruf – wir folgten ihm. Rock’n’Roll!“ Die selbst für damalige modische Verhältnisse überdimensionierten Fransen an Daltreys Lederjacke zuckten, Pete Townshend setzte zum Sprung an, vollbrachte seinen berühmten Spagat in der Luft und setzte unter krachenden Riffs wieder auf. Und dann ging die Sonne auf über den Köpfen von 400.000 Menschen dieser Generation, die in einer zerrissenen Gesellschaft friedlich das Miteinander zelebrierten. Annalena Klein

Sly & The Family Stone: Higher And Higher

Woodstock war voll von bunten Typen und Paradiesvögeln. Ihr König war Sly Stone. Mit seiner Band The Family Stone war er erstaunlicherweise einer der wenigen Vertreter der Funk & Soul-Bewegung, die beim Festival auftraten.

Das Stück „Higher And Higher“, das die Band am 17. August 1969 bei ihrem Konzert spielte, das um 3.30 Uhr morgens begann, stammt aus der psychedelische Ecke von Sly & The Family Stone. Der pumpende Bass, die wie ein Mantra wiederholten Worte des Stücks und das ekstatisch gerufene „Boom shaka-laka-laka“ nahmen die Zuhörer mit auf einen Trip. So rau und so rockig wurden Funk und Soul selten gespielt.

Der Autor Joel Selvin schrieb über die Band: „Es gibt zwei Arten von schwarzer Musik: schwarze Musik vor und schwarze Musik nach Sly Stone.“ Sly & The Family Stone waren nicht nur musikalisch stilbildend. Sly Stone nahm schwarze und weiße Musiker in seiner „Familie“ auf und dokumentierte so die Art und Weise, wie er sich das Zusammenleben der Menschen im vom Rassenunruhen geprägten USA der Sechziger vorstellte. Thomas Wübker

Richie Havens: Freedom

Es ist ein Mythos im Mythos von Woodstock: Fast drei Stunden lang soll Folkmusiker Richie Havens, der das Festival am Freitagnachmittag eröffnet, gespielt haben. Die Organisatoren bitten demnach um immer noch ein Lied mehr, weil der Guru Swami Satchidananda, der nach ihm dran ist, im Stau steckt.

Alles Legende, in Wahrheit spielt Havens elf Songs in 45 Minuten. Michael Lang selbst, einer der Festival-Initiatoren, hat das in seinem 2009 erschienen Buch „Road to Woodstock“ klargestellt. Doch mit dem letzten dieser elf Songs singt sich Opener Richie Havens in die Geschichte, zündet damit die bis heute flackernde Fackel von Woodstock an: Aus dem Stegreif spielt er den Gospel „Motherless Child“, improvisiert und lässt immer heiserer werdend das Wort „Freedom“ über der Menge schweben – einer der musikalischen Momente, die den Mythos Woodstock begründen. Und auch den Ruhm Havens‘: Bis zu seinem Tod 2013 bleibt er „Mr. Freedom“.

Übrigens: Der Mann an den Percussions, der mit seinen Zauberhänden für die Magie dieses Moments mindestens so wichtig ist wie Richie Havens, heißt Daniel Ben Zebulon. Er lebt noch, man findet ihn heute bei Facebook. Katharina Ritzer

Joe Cocker. With a little help from my friends

Den dritten Tag des Festivals beginnt um 14 Uhr ein bis dahin nahezu unbekannter Sänger aus Großbritannien, für den Woodstock zum Sprungbrett für seine spätere Weltkarriere werden sollte: Joe Cocker. Der Gasinstallateur aus Sheffield hatte drei Jahre zuvor die Grease Band gegründet, die neben eigenen Songs vor allem Coverversionen im Programm hatte.

Eine Stunde lang rocken die Musiker die Bühne, bis sie zum fulminanten Finale ansetzen, das in die Musikgeschichte eingeht. Der Song beginnt mit einem lyrischen Orgel-Solo, bevor jaulende Gitarren einsetzen und schließlich zusammen einen ruhigen Teppich bilden, auf dem Cocker die Zeile „What would you think if I sang out of tune?“ anstimmt. Applaus brandet auf, schließlich wird der Song von der Menschenmenge sofort als einstiger Hit der Beatles erkannt. Jene Superstars, die ebenso wie die Rolling Stones nicht zum Line-up des Festivals gehören, und plötzlich mit ihrem Song „With a little help from my friends" präsent sind.

Doch die Version des 25-jährigen Lockenkopfs klingt komplett anders als der Mersey Beat der Liverpooler. Kraftvoll, erdig, berührend. Cocker formt im wahrsten Sinne den Song zu etwas Einmaligem, er rudert mit seinen Armen, erfindet mit seinen spastischen Bewegungen nebenbei das Luftgitarrenspiel und schreit sich die Seele aus dem Körper. Rhythm’ n’ Soul in Ekstase.

Die Grease Band trägt den charismatischen Frontmann durch ihr dynamisches Spiel elegant auf Höhen und in Abgründe. Das Hippie-Publikum ist begeistert und erkennt in den Zeilen „Would you believe in a love at first sight? - Yes, I’m certain that it happens all the time“ das übergeordnete Motto von Frieden, Liebe und Verständnis. Die siebeneinhalbminütige Interpretation des Songs, die auch in der legendären Woodstock-Doku zu sehen ist, wird zu einer Art Hymne des Festivals. Bis heute hat die Live-Version nichts von seiner Faszination verloren. Im Gegenteil: Angesichts immer stromlinienförmiger Songs im Radioformat wirkt Cockers Darbietung wie eine wohltuende Antipode in der schnellen, oft belanglosen Welt der Popmusik. Marcus Tackenberg