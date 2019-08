Schlossgarten Open Air in Osnabrück: Tipps für einen reibungslosen Festivalbesuch CC-Editor öffnen

Lassen sich feiern: Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band „Dropkick Murphys" beim Schlossgarten Open Air 2018. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Im Osnabrücker Land jagt derzeit ein Musikfestival das andere. Nach „Hütte rockt“ am vergangenen Wochenenden steht nun das fünfte „Schlossgarten Open Air“ in der Osnabrücker Innenstadt ins Haus. Für alle Festivalgäste und diejenigen, die noch über den Kauf eines Tickets nachdenken, hier einige Infos für ein reibungsloses Konzerterlebnis am 16. und 17. August.