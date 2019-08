Brad Pitt (l), Schauspieler aus den USA, und Quentin Tarantino (r), Regisseur aus den USA, werbenfür ihren neuen Film. Foto: Vianney Le Caer/Invision

Berlin. Der Schauspieler spricht in höchsten Tönen vom Regisseur des Films „Once Upon a Time in Hollywood“. Er sei ein „verdammt liebenswerter Kerl“.