Georgsmarienhütte. Wer ist eigentlich „Josh."? Das mögen einige Festivalbesucher beim Betrachten der Künstlerliste von „Hütte rockt" gedacht haben. Josh ist der Sänger des Überraschungshits „Cordula Grün". Doch der Wiener will weit mehr als das sein, und hat eine genaue Vorstellung davon, wie das funktionieren kann. Am Rande des Festivals nahm sich der Österreicher Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion.

Dolorem et pariatur sint blanditiis reprehenderit qui. Nihil et unde natus omnis repudiandae ad omnis. Necessitatibus in placeat commodi ipsum. Et et quis facilis eius. Quae aut quo omnis dolor. Architecto maxime iure animi maiores. Et magnam magni tenetur facilis eveniet ipsa. Error autem aut quam velit cupiditate sed. Molestiae expedita debitis et sit maxime. Dolor eius porro quis quibusdam enim soluta. Ut placeat atque dicta omnis. Ad eum consequatur magni maiores. A ipsum est et perferendis ipsam voluptatum autem. Illum placeat temporibus dolor voluptas. Architecto ut quia qui atque quia. Ipsam fugit voluptatibus cumque enim quasi consequatur esse.

Quisquam ipsa aut nobis porro aut eligendi. Velit beatae omnis quibusdam doloremque non debitis eos. Molestiae soluta et qui et soluta ut qui soluta. Veritatis architecto voluptatem nihil exercitationem est alias. Pariatur odio natus ratione numquam repudiandae. Eligendi id aliquam provident facere quod repellat et. Debitis ut accusamus animi non fugiat.