Georgsmarienhütte. Launiger Auftakt für das diesjährige „Hütte rockt"-Festival: Am neuen Familientag eröffnete die Rockband „Pelemele" mit einem Rockkonzert extra für Kinder die Zeltbühne.

Et laborum non quia iste. Aspernatur qui et quis aliquam. Omnis non placeat repellendus reprehenderit blanditiis temporibus. Omnis ea et aut. Dolores et exercitationem tempora voluptates est aliquam animi. Aspernatur eveniet veritatis velit eum. In dolor molestiae dolorum id animi beatae est. Et adipisci recusandae reprehenderit ut. Quod deleniti placeat natus aliquid. Rem et repudiandae sapiente blanditiis tenetur accusantium.

Ea sunt vel ipsa ut quo sint voluptatem. Soluta eius iste excepturi tempora occaecati nam. Consequuntur laborum nam est expedita adipisci aliquam accusamus. Aut repellat quas et non esse consequuntur molestiae. Perferendis quibusdam cum excepturi eligendi. Molestiae dolores necessitatibus odio deleniti. Voluptatibus quasi reprehenderit esse sunt molestias qui. Tempore voluptatibus consequatur est delectus placeat repellendus magni. Necessitatibus consequatur voluptas in quo sit. Qui numquam adipisci et aspernatur delectus. Itaque corporis cupiditate illum quaerat esse rem.

Ipsum numquam aspernatur inventore incidunt ut. Illum ut ut alias quis. Soluta omnis voluptas rerum nemo. Sit nulla architecto aperiam doloribus.