Osnabrück. Ulrich Tukur und Martina Gedeckt spielen in "Und wer nimmt den Hund?" ein altes Ehepaar, das sich trennt. Dennoch ist ist dies kein Problemfilm, sondern eine Komödie. Allerdings eine mit dramaturgischen Problemen.

Wer sagt denn, im Alter könne man sich nicht verlieben? Der Endfünfziger Georg (Ulrich Tukur), Vater zweier erwachsener Kinder, fängt jedenfalls eine Beziehung mit einer knapp 30-Jährigen an – und dass nach 26 Jahren Ehe mit Doris (Martina Gedeck).

Die Folge: Georg muss in ein „Vertreterhotel“ umziehen, und zusammen mit Doris fortan eine wöchentliche Paartherapie besuchen. Derweil verliebt sich Doris in einen Kunstjournalisten. Aber kann der auch das bieten, was ihr ihr Noch-Ehemann gegeben hat?

Deutsches Komödienkino: das ist meistens leider eher ein Trauerspiel – zumindest, was die Subtilität angeht. Wie hier, Einem Eheschwank, die das Beziehungskisten-Kino der 1990er fortschreibt. Kein Wunder, wurde diese Produktion der Degeto, dem Schnulzenkartell der ARD, doch von Rainer Kaufmann inszeniert. Jenem Regisseur also, der vor 24 Jahren, also fast so lange wie die Ehe der Protagonisten im Film dauerte, die Boulevardkomödie „Stadtgespräch“ (mit Katja Riemann und Martina Gedeck) drehte. Und damit den damals grassierenden Boom an seichten Beziehungsklamotten mit initiierte. Wie ähnlich der Stil zu früher ist, lässt sich übrigens schon daran erkennen, dass im 2019er-Soundtrack beinah gleich klingende Musikstücke wie 1995 befinden. Nach dem Motto: "Same old song, but no different style"

Und natürlich löst sich am Ende, man ahnt es bereits zu Beginn, alles in „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf - trotz Bandscheibenvorfall, eingeschläferten Hund und dem Abfackeln eines Autos. Zurück bleibt ein leider sehr altbackener Film auf seichtem TV-Niveau. Und das leider trotz der gewohnt sehr gut aufspielenden Stars Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Welche Verschwendung!

„Und wer nimmt den Hund?“ (D 2019). R.: Rainer Kaufmann. D.: Ulrich Tukur, Martina Gedeck, Julika Jenkins. 93 Minuten. FSK: ab 0