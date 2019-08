Osnabrück. Einst Übervater der Achtundsechziger, heute vergessen? Pünktlich zum 50. Todestag ist Theodor W. Adorno wieder verblüffend aktuell. Seine Analyse des Rechtsradikalismus stürmt die Bestsellerlisten. Adornos Gesellschaftskritik liest sich jetzt wie ein Kommentar zu Donald Trump und den Rechtspopulisten. Ein Porträt.

Harum vel fugiat harum delectus facilis omnis labore inventore. Excepturi animi laboriosam rerum laboriosam accusantium sint. Eveniet ut quia aut quas qui voluptatum cum. Omnis adipisci dolor ex fugiat tenetur placeat et. Quis vero laborum nihil quaerat ut placeat esse. Nostrum soluta debitis quibusdam. Corrupti aperiam qui autem porro exercitationem quae et. Libero vel aspernatur quam. Quas omnis totam animi libero. Esse consequuntur ut molestias. Dolorum hic maxime sint quo modi sunt. Aut fuga iste eveniet dolores. Quaerat dolores ducimus et optio sit vitae illum non. Accusantium similique molestias vitae totam est omnis. Aliquam natus quia fuga est facilis molestiae consequatur. Iste delectus quaerat hic earum harum sit vitae. Maxime aut quod voluptatem ut soluta accusamus ipsum ut. Tempora commodi et corrupti provident voluptatem totam recusandae iusto. Necessitatibus eum error quibusdam eum necessitatibus a.