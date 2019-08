Osnabrück. Vor 75 Jahren verschwand er in Auschwitz - der Osnabrücker Maler Felix Nussbaum. Der jüdische Künstler, dessen genaues Todesdatum bis heute unbekannt ist, stemmte sich mit seiner Kunst gegen Verfolgung und Tod. Bilder wie "Selbstbildnis mit Judenpass" bleiben aktuell - als Mahnung gegen Hass und Rassismus.

