Woodstocks Botschaft der Utopie wäre wieder aktuell

Osnabrück. Woodstock wird zum 50. Jahrestag keine Neuauflage erhalten. Eigentlich schade. Die Botschaft dieses Festivals aller Festivals war Frieden und Brüderlichkeit. Sie wäre heute wieder in eine Welt zu senden, die immer mehr von Hass und Hetze regiert wird.

Magische Momente lassen sich nicht wiederholen. Das Festival von Woodstock war ein solcher Moment, in dem sich alles anfühlte wie beim allerersten, glücklichen Mal: die Musik, die Gemeinschaft, das Leben, die Liebe. Macht eine Neuauflage dieses Archetyps aller Festivals dann überhaupt einen Sinn? Ja, weil die triste Welt von heute ein wenig vom Geist Woodstocks gut gebrauchen könnte.

Natürlich kann es Woodstock kein zweites Mal geben. Zum Mythos avancierte dieses Festival erst im Nachhinein. Niemand konnte planen, was in Regen und Schlamm Wirklichkeit wurde – eine Utopie des Friedens. Zur Erinnerung an Woodstock gehört aber auch, dass niemand die Zeit, die seitdem gerade in der Popkultur schnell vergangen ist, einfach zurückdrehen kann. Festivals sind heute keine unschuldigen Happenings mehr, sondern straff durchgeplante Geldmaschinen. Das außergewöhnliche Ereignis, das Woodstock markierte, ist längst zur Konsumroutine der Erlebnisgesellschaft erstarrt.

Dennoch hätte die Neuauflage dieses Festivals aller Festivals verzaubern können. Heute versinkt eine Welt in Hass und Intoleranz, in Ausgrenzung und Gewalt. Vor 50 Jahren hat Woodstock einen Vorgeschmack der Verbrüderung gegeben. Ein Hauch jener Utopie würde heute wieder guttun – als Mittel gegen alle Hetzer und Spalter.

