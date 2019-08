Osnabrück. Die „Dry Dudes" aus dem Emsland gehören fest ins Programm bei „Live im Grünen" am Osnabrücker Büdchen. Zum dritten Mal überzeugte das Pop-Duo mit seiner Mischung aus gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Rap-Songs – und hatte dazu noch große Neuigkeiten parat.

Noch bevor die „Dry Dudes" bei „Live im Grünen" auf dem Westerberg ihr erstes Lied anstimmen, kommen einige Besucher des Biergartens an den Verkaufsstand des Duos, um sich eine CD zu sichern. „Kenne ich euch nicht aus dem Fernsehen von 'Inas Nacht'?", fragt ein Kunde. „Nicht ganz", antwortet Gitarrist Patrick Schütte, während er gemeinsam mit Sänger Erwin Holm Autogramme verteilt. „Aber vom 'Supertalent' könnten Sie uns kennen."

Vergangenen September nahmen die beiden Emsländer nämlich an der RTL-Talentshow teil – und machten damit einen ordentlichen Sprung auf der Karriereleiter. Voller Überzeugung kündigt Büdchen-Chef Michael Werner den Auftritt an: „Das ist das letzte Mal, dass ihr die 'Dry Dudes' auf so einer kleine Bühne seht, bevor sie den großen Durchbruch schaffen."

Zum dritten Mal zu Gast

Tatsächlich gehören Patrick und Erwin aber fast schon zum Inventar bei „Live im Grünen". Zum dritten Mal sind sie zu Gast bei der Konzertreihe. Mit einer wohl dosierten Mischung aus Coversongs, eigenen Stücken und charmanten Anekdoten zwischen den Liedern, gewinnen sie das Publikum für sich. Dass das Thermometer im Vergleich zur Vorwoche um rund zehn Grad gefallen ist, stört offenbar niemanden. Die Bierbänke sind voll besetzt.

Sänger Erwin brilliert mit seiner glasklaren Stimme, wechselt gekonnt zwischen gefühlvollen Balladen und Liedern, die er so schnell rappt, dass mancher Zuschauer den Mund zu einem stummen „Wow" verzieht. Besonders gut kommen die Songs an, bei denen auch Gitarrist Patrick zum Mikrofon greift und Erwin mit einer Zweitstimme unterstützt.

Neues Album im Oktober

Für ihre Fans haben die „Dry Dudes" dann noch eine Überraschung parat. „Am 4. Oktober wird unser drittes Album 'Grow' (zu Deutsch: wachsen) erscheinen", verkündet Patrick. Bereits diesen Monat, am 9. August, veröffentlichen sie die erste Single „Tonight" inklusive Musikvideo. „Damit wollen wir unseren eigenen Stil stärker ausbauen", erklärt Erwin, dessen Stimme regelmäßig mit der von Superstar Ed Sheeran verglichen wird. „Das ist zwar ein großes Kompliment aber wir wollen keine Kopie von jemand anderem sein", sagt er.

Als dann der Regen auf dem Westerberg einsetzt, ist das Duo fast am Ende seines Konzerts angelangt. Für ihre Zugabe „Orange House" – mit dem Stück überzeugten sie die Jury beim „Supertalent" – stellen sie sich ohne elektronische Verstärkung mitten ins Publikum. Die Zuschauer sind absolut still. Es ist ein intimer Abschluss eines gelungenen Konzertabends.