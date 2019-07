Osnabrück. Ausflugsziele und Events für Feinschmecker, Weinkenner, Seefahrer und Romantiker. Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Fünfte Jahreszeit in Ostwestfalen

Die Paderborner bezeichnen es liebevoll als ihre fünfte Jahreszeit: das Libori-Fest. Noch bis einschließlich Sonntag, 4. August, hat das Volksfest die Innenstadt mit seiner Kirmesmeile, kirchlichen Feierlichkeiten, Verkaufsständen und Konzerten fest im Griff. Weitere Infos unter paderborn.de/libori.

Gaumen- und Ohrenschmauß

Kulinarische Entdeckerfreude in Essen: ab Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, gastiert zum ersten Mal das „Street Food & Music Festival“ in der Stadt. Auf dem Kennedyplatz stoßen Köstlichkeiten aus aller Welt von 25 Ständen auf DJs und Live-Bands. Das genaue Programm gibt es im Internet unter street-food-music.de.

Sommernächte im Gartentheater

Das Ambiente des Hannoveraner Gartentheaters dient in diesem Jahr abermals als Kulisse für ein hochkarätiges Programm. Ab Freitag, 2. August, bis zum 23. August wechseln sich Tanz, Live-Musik, Poetry-Slam und Open-Air-Kino in den Herrenhäuseergärten ab. Tickets zu den Veranstaltungen gibt es auf eventim.de.

Musikalische Sturmflut

Seit 1999 ist es feste Tradition in Bremen: das Festival Maritim. Ab Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August steht die Maritime Meile am Weserufer ganz im Zeichen der Seefahrer. 30 Bands und Chöre erzählen in ihren Shanties und Liedern von der rauen See und der Sehnsucht nach zu Hause. Ausführliche Infos unter festival-maritim.de.

Weinfest im Schatten der Kirche

Weinliebhaber kommen von Freitag bis Sonntag in Münster auf ihre Kosten. An der Überwasserkirche haben Kenner und Neugierige die Chance, nationale und internationale Weingüter mit ihren Produkten kennenzulernen. Mehr Infos gibt es im Internet unter facebook.com/muensterweinfest.