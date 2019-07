Osnabrück. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellt im Jahrzehnte währenden Rechtsstreit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und Musikern der Gruppe Kraftwerk fest: Sampling kann widerrechtlich sein. Trotzdem erlaubt der EuGH Sampling in bestimmten Fällen - etwa im Fall Pelham.

Die europäischen Richter sagen es sehr deutlich: Der Hersteller eines Tonträgers hat das alleinige Recht, die Vervielfältigung seines Werks zu erlauben oder zu verbieten. Darunter fällt auch "die Vervielfältigung eines - auch nur sehr kurzen - Audiofragments", heißt es in einer Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Grundsätzlich gilt das also auch für die zwei Sekunden Musik, die Moses Pelham aus dem Kraftwerk-Stück "Metall auf Metall" für den Song "Nur mir" von Sabrina Setlur verwendet hat.

Allerdings definiert der EuGH auch, was nicht unter den Begriff "Vervielfältigung" fällt: wenn nämlich "ein Nutzer in Ausübung seiner Kunstfreiheit einem Tonträger ein Audiofragment entnimmt", um es für ein eigenes, neues Werk zu verwenden - "in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form." Wenn ein Nutzer - in diesem Fall also ein Komponist oder Sampler - "alle oder wesentliche Teile eines Tonträgers" übernimmt, spricht der EuGH von einer "Kopie". Keine Kopie seien indes Musikfragmente, "gegebenenfalls in geänderter Form", aus denen ein Werk geschaffen werde, das neu und vom Ausgangswerk "unabhängig" sei. Damit bezieht sich der EuGH ausdrücklich auf Moses Pelham.



Beendet ist der Rechtsstreit damit allerdings noch nicht. "Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit", heißt es in der Pressemitteilung des EuGH. Außerdem haben die europäischen Richter festgestellt, deutsche Rechtsvorschriften seien "nicht mit dem Unionsrecht vereinbar". Deutsches Recht erlaube nämlich, so der EuGH, grundsätzlich die freie Benutzung Werke eines anderen Urhebers für ein selbstständiges Werk, und zwar ohne dessen Zustimmung