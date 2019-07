Osnabrück. Wieder ist eine der ungewöhnlich kraftvollen, kämpferischen Künstlerpersönlichkeiten gegangen, die von den 60er Jahren in Deutschland maßgeblich geprägt worden waren: Der Choreograf Johann Kresnik ist am Samstag mit 79 Jahren in Klagenfurt gestorben.

Johann Kresnik polarisierte Zeit seines langen, kreativen Lebens: Einerseits wurde er als Begründer des choreografischen Theaters gewürdigt, das sich von Pina Bauschs Wuppertaler Tanztheater auch in seinen politischeren Aussagen deutlich unterschied. Andererseits eckte er als „Regie-Berserker“ an, weil er mit Wucht alle Ballettkonventionen und Tabus torpedierte und schonungslos brachiale Bilder und sozialkritische Themen auf die Tanzbühne brachte. Blut, Schlamm und Kot verbunden mit scharfer Anklage menschlichen Elends sorgten regelmäßig für Skandale nach den Uraufführungen.

Der bekennende Kommunist nahm sich vor allem die Ikonen einer linken, revolutionären Bewegung vor: Rudi Dutschke in „Paradies?“ (1968) „Ulrike Meinhoff“ (1980), „Marat - Sade“ (1990), „Rosa Luxemburg – Rote Rosen für Dich“, immer wieder Bertolt Brecht, aber auch „Ernst Jünger“ (1994) oder Leni „Riefensstahl“ (1996), die er wegen ihrer Nähe zu den Nationalsozialisten beide zwar am Telefon befragte, aber nicht persönlich sprechen wollte. „Ich Idiot“, bedauerte er das 2010 in einem Interview mit unserer Redaktion.

Jede Menge Porträts

Zu den Großen, Zerrissenen und Tragischen seiner Porträts zählen auch zahlreiche Künstler, um nur einige zu nennen: „Sylvia Plath “, mit der er 1985 nicht nur Feministinnen zu „Macho“- Beschimpfungen veranlasste, „Frieda Kahlo“ (1992), „Francis Bacon“ (1993), „Nietzsche“ (1994) „Gründgens“ (1995), „Picasso“ (2002) oder auch „Felix Nussbaum“ (2010) am Theater Osnabrück.









Begonnen hatte der 1932 in St. Margarethen (Kärnten) geborene Sohn eines Bauern ohne jegliche Tanz-Grundausbildung. Allerdings bekam er 1950 als Statist am Grazer Theater eine zweijährigen Kompaktunterricht bei einem Tänzer. „Danach konnte ich bald alles“, sagte er in dem „NOZ“-Interview.

Zu Hübner nach Bremen

1967 tanzte er in Köln seine sozialkritischen Stück selbst – und wurde im gleichen Jahr von Kurt Hübner nach Bremen geholt. An jenes Theater, das seit 1960 nicht nur als die Talentschmiede des deutschen Theaters galt, sondern auch als Herz der Avantgarde und des modernen Regietheaters. Kresnik arbeitete nun an der Seite und bald auch spartenübergreifend mit Peter Zadek, Rainer Werner Fassbinder, George Tabori, und vielen anderen mehr.

Nach den Bremer Jahren leitete er die Tanzsparten der Theater in Heidelberg, in Bonn und an der Volksbühne in Berlin, an der 2015 sein Stück „Die 120 Tage von Sodom“ für Aufsehen sorgte.

Kresnik blieb seiner politischen Linie treu und recherchierte vorzugsweise dort, wo sich die Realität besonders ungeschminkt zeigt: in Leichenhallen, Obdachlosenstätten, Irrenhäusern oder Polizeistationen. Den Impuls für seine Gesellschaftskritik beschrieb er 2010 so: „Mir tut weh, dass die Folgen vieler Missstände immer Menschen zu tragen haben.“