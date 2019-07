Osnabrück. Anhand von drei Beispielen zeigt die ARD-Doku "Staatsgewalt", wie Polizeibeamte zu Tätern werden – und in den meisten Fällen damit ungeschoren davonkommen.

In der ZDF-Krimireihe „Unter Verdacht“ wäre dies ein Fall für die von Senta Berger gespielte Ermittlerin, die immer dann tätig wird, wenn Polizisten gegen das Gesetz verstoßen haben: In einem Berliner Flüchtlingsheim hat ein Mann ein kleines Mädchen missbraucht. Als er verhaftet und abgeführt wird, will sich der Vater des Kindes auf den Täter stürzen. Es gelingt zwei Beamten, Schlimmeres zu verhindern, aber plötzlich ruft einer der beiden, er habe ein Messer. Daraufhin lassen sie ihn los, der Vater rappelt sich auf und will Richtung Polizeiauto. Es fallen vier Schüsse, einer trifft ihn tödlich. Mehrere Zeugen haben kein Messer gesehen. Als es schließlich wie aus dem Nichts auftaucht, finden sich weder Fingerabdrücke noch DNS-Spuren des Vaters darauf.

Die Geschichte ist kein TV-Krimi, sondern Realität, und wenn die Zahlen stimmen, die Marcus Weller in seinem Film „Staatsgewalt“ verwendet, dann ist dieser Fall offenbar keine Ausnahme: Von weit über 2000 polizeilichen Übergriffen pro Jahr haben die allermeisten keinerlei Konsequenzen für die „Täter in Uniform“; zu einer Verhandlung kommt es bloß in nicht mal zwei Prozent der Fälle. Der Kriminologe und Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes hat eine einleuchtende Erklärung für diesen Misstand: Die Staatsanwaltschaften müssten tagtäglich mit den Polizisten zusammenarbeiten, da mache man sich nur ungern unbeliebt. Innerhalb der Polizei sei der erste Reflex bei einem Fehler ohnehin vertuschen und auf Zeit spielen, zumal die Beamten „wie Pech und Schwefel“ zusammenhielten. Auf diese Weise entstehe das Gefühl „Uns kann keiner“.

Tödliches Ende

Das ist ein heikles Thema, und natürlich wird der Polizei die Dokumentation nicht gefallen, denn Weller hat noch weitere Fälle zu bieten. Ein zweiter endete ebenfalls tödlich: Als Polizisten eine Kneipe abriegeln, weil sie dort einen Verdächtigen vermuten, stirbt ein Besucher des Lokals. Nach Aussagen von Zeugen ist der vollkommen unbescholtene Mann mit seinem Ausweis in der Hand auf einen Beamten zugegangen, der ihn ohne Vorwarnung mit beiden Händen hart vor die Brust gestoßen hat. Der Mann ist dabei so unglücklich auf den Kopf gefallen, dass er schließlich seinen Verletzungen erlegen ist. Ein Polizeihochschullehrer erläutert, wie sich Polizisten in solchen Fällen zu verhalten hätten und dass die Anwendung von Gewalt stets zunächst angekündigt werden müsse. Die Zeugen versichern, der Beamte sei ohne Vorwarnung tätlich geworden, die Kollegen sagen zu seinen Gunsten aus. Damit war die Sache erledigt; für Feltes eine „klare Dienstpflichtverletzung der Staatsanwaltschaft“, er sieht den Vorgang an der „Grenze zur Strafverteilung“.

Zum Glück weitaus glimpflicher ist die Protagonisten des dritten Vorfalls davongekommen, eine junge Frau aus der Nähe von Freiburg. Sie ist die Tochter eines Polizisten, aber das hat ihr auch nicht geholfen, als ihr Freund, offenbar ein Versicherungsbetrüger, eines Sonntags in eine Falle tappte und sie kurzerhand als Mittäterin verhaftet wurde. Weil aktuell keine weiteren Ermittlungen möglich waren, musste sie knapp 24 Stunden im Polizeigewahrsam verbringen, in einer Zelle, deren Gestank sie nie wieder vergessen wird. Im Nachhinein stellte sich raus, dass sie wohl rechtswidrig festgehalten worden ist. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch der Bürgerbeauftragte im Stuttgarter Landtag sind offenbar mit falschen Informationen versorgt worden, sodass sie der Sache nicht weiter nachgegangen sind.

Krasse Ausnahmen?

Ordnungshüter würden vermutlich zu Recht darauf hinweisen, dass zumindest die beiden Ereignisse mit Todesfolge krasse Ausnahmen darstellten. Viele Vorfälle werden zwar wohl gar nicht erst aktenkundig, weshalb die Dunkelziffer deutlich höher sein wird, aber andererseits dürfte ähnlich wie bei Flügen die Zahl der korrekten Vorgänge um ein Vielfaches größer sein als die der Dienstvergehen. Davon abgesehen betreibt Weller keinen unnötigen Alarmismus; der inhaltliche Tonfall des Kommentars ist sachlich. Die Ereignisse als solche werden auch nicht nachgestellt, sondern durch Zeichnungen illustriert; der Film ist also nicht wie beispielsweise „Aktenzeichen XY“ eine Art Krimi mit anderen Mitteln, selbst wenn es durchaus spannend ist, den Fällen zu folgen. Einige der Skizzen hätten aber ruhig weniger drastisch ausfallen dürfen. Die junge Frau in der Polizeizelle ist mit einem Gesichtausdruck versehen worden, der an Edvard Munchs berühmtes Gemälde „Der Schrei“ erinnert, und die beiden Polizisten, die den Vater des missbrauchten Mädchens überwältigt und anschließend auf ihn geschossen haben, sehen aus wie Strauchdiebe.

„Staatsgewalt – Wenn Polizisten zu Tätern werden“, 29. Juli, 21.55 Uhr, ARD