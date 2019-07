Osnabrück. Sigvards Klava und der lettische Radiochor präsentieren eine gelungene Aufnahme mit geistlicher Chormusik von Pjotr Tschaikowskij.

Der lettische Radiochor klingt auf dieser neuen Platte strahlend und lässt, dirigiert von Sigvards Klava, die Klänge in zehn von eigentlich 15 Sätzen der Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos von Peter Tschaikowsky frei strömen. Technisch ist die Leistung der Sänger sehr gut.

Kultivierter Klang

Der Gesamtklang wirkt unangestrengt, ohne Druck gesungen, dennoch kann der Chor aber, wenn nötig, Kraft und Wucht entfalten, wobei man hier freilich nicht die Maßstäbe älterer russischer Aufnahmen anlegen darf: Einen ekstatischen Klangrausch strebt der lettische Radiochor nicht an, vielmehr einen kultivierten Klang, ohne steril zu wirken. Dazu passen auch die Tempi. Mit „gemächlich“ lässt sich eine häufig vorkommende Vortragsbezeichnung übersetzen. Manche Interpreten verleitet das zu extrem langsamen Tempi, Sigvards Klava hält sie hingegen eher flüssig. Die Balance der Stimmgruppen ist vorbildlich, die Akustik der St. John’s Church in Riga lässt keine Wünsche offen.

Juwel im vorletzten Satz

Tschaikowskys „Neun geistliche Chöre“ klingen ganz anders, sind melodischer, und insbesondere die Sopranstimme liegt meist nicht so hoch. Dem Chor kommt das offenbar entgegen, denn diese Chöre wirken noch überzeugender. Das beginnt mit drei überaus sanften und in weiten Teilen ruhigen und leisen Gesängen der Cherubim. Ein Juwel ist besonders der vorletzte Satz, in dem drei solistische Sängerinnen die Strophen singen und der ganze Chor antwortet.

Tschaikowskij: Geistliche Chormusik. Lettischer Radiochor, Sigvards Klava. Ondine, ODE 1336-2.