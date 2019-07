Osnabrück. An einem ungewöhnlichen Ferienprogramm haben junge Musiker in der Osnabrücker Jugendherberge teilgenommen. Mit Hilfe von drei Coaches aus der deutschen Musikszene lernten die Nachwuchstalente sowohl die Arbeit als Komponist als auch im Tonstudio kennen – und gingen schließlich mit einem eigenen Song nach Hause.

Einmal Musik machen wie die Stars. Diesen Wunsch haben sich zehn Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren jetzt erfüllt. Zum neunten Mal hatte die Oldenburgische Landesbank (OLB) zur Soundwerkstatt in die Jugendherberge Osnabrück eingeladen. Erstmals wurden die einzelnen Workshops zu den Themen Komposition, Zusammenspiel mit Band, Aufnahme im Tonstudio und der Umgang mit sozialen Medien dabei zu einem großen Musik-Camp über sechs Tage kombiniert, Ausflüge in den Zoo und ins Schwimmbad inklusive. Unter der professionellen Anleitung von drei Coaches hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, völlig neue Instrumente für sich auszutesten.

Neues ausprobieren

„Ich spiele heute zum ersten Mal Bass", verkündet Simon Volgmann stolz mit dem viersaitigen Instrument in der Hand, während er bei einer Probe das Notenblatt vor sich studiert. Eigentlich spiele er Trompete, doch beim Workshop habe er etwas anderes ausprobieren wollen. Lennart Krepa ist dagegen seinem Instrument treu geblieben. Er schwingt die Stöcke am Schlagzeug. „Ich spiele seit neun Jahren und habe eine eigene Band", sagt er. Mit so einer großen Gruppe habe er aber bisher noch nie musiziert.





Begleitet wird die Freizeit unter anderem von Roland Loy, Coach für Komposition und Gesang am Musikzentrum Hannover. Der ist von den jungen Talenten beeindruckt: „Wir haben innerhalb sehr kurzer Zeit ein eigenes Lied geschrieben", berichtet er. „Jeder hat seinen Beitrag dafür geleistet. Das schafft Selbstvertrauen und das merkt man den Kids an."

Ein Highlight der Workshops: Am Ende des Musik-Camps dürfen die Teilnehmer ihr eigenes Stück im Soundtruck aufnehmen, ein mobiles Tonstudio, das vom Musikzentrum Hannover zur Verfügung gestellt wurde. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kooperationspartnern seit Jahren ein Format anbieten können, dass sich von den üblichen Talentschmieden abgrenzt", kommentiert Svenja-Marie Gnide von der OLB.

"Das Kind im Inneren bewahren"

Auch Gitarrist Thorsten Wingenfelder von „Wingenfelder" und „Fury in the slaughterhouse", der die Soundwerkstatt seit ihren Anfängen mit seinem Fachwissen begleitet, ist nach all der Zeit immer noch begeistert: „Es ist doch toll, dass die Jugendlichen hier ein Hobby für sich entdecken können." Außerdem könne er immer wieder noch etwas für sich selbst lernen. „Mit Kindern zu arbeiten hilft mir, das Kind in meinem Inneren zu bewahren. Und das ist doch etwas Wunderbares." Das Größte für ihn wäre jedoch, wenn er eines Tages einen Teilnehmer auf einer großen Bühne sehen, und sagen könnte: „Der oder die hat bei mir etwas gelernt."

Eins nehmen die Nachwuchsmusiker auf jeden Fall aus dem Musik-Camp mit nach Hause: den Hit „Time to wonder" von Wingenfelders Band „Fury in the slaughterhouse". „Den haben wir uns gewünscht", sagt Teilnehmer Finn Wagenseil, der zwischen Bass und Trommel hin und herwechselt. Jeder probt seinen Part ein und schon nach einer halben Stunde schallt mit Hilfe der Profis der 80er-Jahre-Hit durch die Räume der Osnabrücker Jugendherberge.