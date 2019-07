Bayreuth. Film, Live-Video, eine Dragqueen, ein kleinwüchsiger Darsteller und viel Humor: Das kennzeichnet den "Tannhäuser", den Tobias Kratzer für die Bayreuther Festspiele inszeniert hat. Beim Premierenpublikum kam das gut an - im Gegensatz zum Debüt von Valery Gergiev.

Am Anfang steht ein Polizistenmord, am Ende stirbt Elisabeth, und Tannhäuser bleibt nur der Traum einer gemeinsamen Freiheit: Das ist der Rahmen für Tobias Kratzers Inszenierung des "Tannhäuser", mit dem an diesem Donnerstag die Bayreuther Festspiele 2019 eröffnet haben. Zwischen Mord und Leidenstod hat der junge Regisseur die Oper als eine lockere Geschichte erzählt, die auf der Grenze zwischen Theater und Realität balanciert. Dabei bricht er die tragische, bisweilen allzu weihevolle Geschichte mit herzhaften, manchmal auch sehr bösem Humor.

Den Venusberg verlegt Kratzer mit einem Video auf die Straße: In einem alten Citroën-Bus fahren Venus (Elena Zhidkova) und Tannhäuser (Stephen Gould) durch die Wälder Thüringens. Begleitet werden sie von der Drag-Queen Le Gateau Chocolat und von Oskar aus der Blechtrommel, dargestellt von Manni Laudenbach - eine Gruppe Freaks, die versucht, Richard Wagners Motto "Frei im Wollen, frei im Tun, frei im Genießen" zu leben. Die Gegenwelt sind das Bayreuther Festspielhaus, die Festspielgäste und das Bühnenpersonal.

Von dieser Konstellation ausgehend, erzählt Kratzer die Geschichte des "Tannhäuser" sehr klar und gespickt mit Zitaten früherer Bayreuther Inszenierungen. So greift der zweite Akt die Inszenierung aus den frühen 1960-er Jahre auf, in der die schwarze Sängerin Grace Bumbry noch für einen handfesten Skandal gesorgt hat. Heute ist das Publikum in Fragen der Hautfarbe gelassener und nimmt sowohl die Le Gateau Chocolat wie auch den Oskar Manni Laudenbachs mit Humor. Vielleicht auch, weil die beiden, zusammen mit der Venus, in der ersten Pause den Teich unterhalb des Festspielhauses bespielen - eine schrille Show mit Hallenarie, Discohits und der Tannhäuser-Ouvertüre als Gitarrenstück mit einer ordentlichen Portion Twäng.

Durch diese kleine Performance öffnet Kratzer das Festspielhaus hin zur Stadt - ein Trend, den andere Theater längst vorgemacht haben. Auch Kratzers Idee, mit Livevideo die Grenze zum Geschehen hinter der Bühne zu öffnen, ist nicht neu - wird aber, dank Manuel Braun, perfekt und stimmig umgesetzt.

Die Musik verantwortet Valery Gergiev - er gibt mit diesem "Tannhäuser" sein Debüt am Grünen Hügel. Er ist dabei sehr auf Klarheit bedacht, nimmt das Orchester oft sehr zurück, muss auch mit einigen bösen Wacklern klar kommen. Vor allem aber mangelt es seinem Dirigat an Sinnlichkeit, an Emotionalität - und so erntet er ein paar lautstarke Buhs.

Stephen Gould wird als Titelheld vom Publikum gefeiert; ebenso Lise Davidsen als Elisabeth. Sehr schön singt Markus Eiche den Wolfram von Eschenbach und Stephen Milling überzeugt, bis auf ein paar Spitzentöne, als Landgraf Hermann. Elena Zhidkova begeistert das Premierenpublikum als Venus, und hervorragend agiert der Festspielchor, den Eberhard Friedrich einstudiert hat.

