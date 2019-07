Bayreuth. Am 30. August wäre Wolfgang Wagner 100 Jahre alt geworden. Am Vorabend der diesjährigen Bayreuther Festspiele gab es daher einen Festakt ihm zu Ehren.

Waltraud Meier reißt die Menschen von den Stühlen. Ihr "Liebestod", die letzte Szene aus Richard Wagners "Tristan und Isolde", ist der bewegende Schluss eines Festaktes im Festspielhaus zu Ehren von Wolfgang Wagner. Am 30. August wäre er hundert Jahre alt geworden; allein das wäre schon genug Grund gewesen, ihn zu würdigen. Außerdem hat er aber halt auch fast sechs Jahrzehnte lang die Bayreuther Festspiele geleitet und maßgeblich zu dem entwickelt, was sie heute sind: eines der wichtigsten Opernfestspiele weltweit. Und sicherlich eines der ältesten.

Als "fränkisches Original" beschreibt ihn Festredner Ion Holender, seines Zeichens lange Jahre Direktor der Wiener Staatsoper und ein Wegbegleiter Wolfgang Wagners. Das fränkische Original ist aber untrennbar verbunden mit dem Theatermann Wolfgang Wagner, der das Haus technisch und ästhetisch weiter entwickelt hat. Konservativ bis konventionell in den eigenen Inszenierungen, hat er gleichzeitig mit Götz Friedrich, Patrice Chèreau, Harry Kupfer, Heiner Müller und Christoph Schlingensief Regie-Avantgarde nach Bayreuth geholt. Dass Wolfgang Wagners Leben an diesem Abend erst 1951 einsetzt, als hätte es vor dem Nachkriegs-Bayreuth keine Festspiele gegeben - nun gut.

Drei maßgebliche Inszenierungen gaben den musikalischen Leitfaden für den Abend vor: Götz Friedrichs "Tannhäuser", der "Ring" von Patrice Chéreau und Heiner Müllers "Tristan und Isolde". Dafür wurde das Festspielorchester aus dem Graben auf die Bühne geholt, und selbstverständlich steht der musikalische Direktor der Festspiele, Christian Thielemann, am Pult.

Nun ist Thielemann ja zum assoziierten Familienmitglied am Grünen Hügel geworden. Tatsächlich dürfte nach Wolfgang Wagners Tod 2010 keiner besser um die Qualitäten und die Tücken des Festspielhauses wissen, als Thielemann. Was daraus folgt? Aufgrund der akustischen Gegebenheiten ist der Dirigent auf seinen Assistenten angewiesen, um zu wissen, wie draußen klingt, was unten im Graben produziert wird. Ein Erfolg des Dirigenten sei also eigentlich "ein Erfolg des Assistenten." Thielemann hatte den besten Assistenten, den man sich denken kann: Wolfgang Wagner. Als Thielemanns Lehrmeister ließ er mitteilen, "es ist zu laut." Heute hat Thielemann selbst die Funktion des musikalsichen Lehrmeisters inne, ist zum unumschränkten obersten Assistent geworden; heute teilt Thielemann mit, "es ist zu laut." Vielleicht erklärt das die Personalie, den relativ jungen, relativ Wagner-unerfahrenen Dirigenten Pietari Inkinen für den nächsten Ring zu verpflichten.

An diesem Abend kann aber nicht einmal Thielemann verhindern, dass das Festspielorchester das "Meistersinger"-Vorspiel recht blechlastig schmettert, dass die Sänger Stephen Gould mit Tannhäusers "Romerzählung", Günther Groissböck mit Wotans Abschied aus der "Walküre" und eben Waltraud Meier mit Isoldes Liebestod nur schwer durch den Orchesterklang dringen. Der heiligen Stimmung tut's keinen Abbruch, denn hier gilt's dem alten Wolfgang Wagner, dem fränkischen Original, dem Sturkopf, dem Theatermann.