Osnabrück. 1987 überraschte der Jazzpianist Keith Jarrett die Musikwelt mit einer Studioaufnahme des Wohltemperierten Klaviers. Jetzt ist der Mitschnitt eines Konzerts herausgekommen, das der Aufnahme vorausging.

Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach: Das ist was für Profis. Zumal live: Die 24 Präludien und Fugen sind nicht gerade die Renner auf dem Konzertpodium, und wer will das schon seinem Publikum zumuten? András Schiff, der intellektuelle Grübler am Klavier traut sich das, oder Daniel Barenboim. Und dann Keith Jarrett, der stampfende, jaulende und grunzende Improvistator?

Tatsächlich überraschte Keith Jarrett 1987 die Musikwelt mit einer Studioaufnahme des Wohltemperierten Klaviers. Jetzt ist der Mitschnitt eines Livekonzerts auf den Markt gekommen, der den Studiosessions vorausgegangen ist. Grundsätzlich gilt dabei für beide Versionen: Jarrett, der Jazzer, artikuliert sehr selbstbewusst eine eigene Stimme im weltweiten Kosmos des Wohltemperierten Klaviers. Irgendwo zwischen Swjatoslaw Richters Transzendenz und Guldas Staccato-Sticheleien findet Jarrett seine Position: Ernsthaft, klar, aber auch, und das ist das eigentlich wertvolle, mit einer gewissen Leichtigkeit. Das D-Dur-Präludium hat bei ihm etwas von einem heiteren Perpetuum mobile, das E-Dur ist durchzogen von einer heiteren Melancholie, Fis-Dur-Präludium und -Fuge wirken spielerisch, fast tänzerisch. Und das tut dem alten Bach sehr gut tut, weil es ihn aus der mürrischen Ecke holt



Das Verblüffende dabei: Live entwickelt Keith Jarrett eine Spur mehr Zug nach vorn als in der Studioaufnahme, übrigens ganz ohne Stampfen und Stöhnen. Dafür gibt es ein paar Unsauberkeiten - und wenn schon. Dafür besticht der Mitschnitt durch seine Lebendigkeit und Klarheit, vermittelt Freude an der Musik und am Leben. Wer den Zyklus schon mehrfach im Plattenschrank hat, bekommt durch Keith Jarrett hörenswerte neue Aspekte vermittelt. Wer über eine Erstanschaffung nachdenkt, trifft mit diesem Livemitschnitt eine hervorragende Wahl.

Johann Sebastian Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Teil 1 Keith Jarrett, Klavier. Livemitschnitt vom März 1987. 2CDs, ECM