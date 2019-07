Osnabrück . Der Jazz-Musiker Bad Temper Joe war jetzt zu Gast bei "Live im Grünen" am Osnabrücker Büdchen. Begleitet wurde er von David Lübke.

Schon von Weitem sieht es rappelvoll aus: Auf der Wiese vor dem Büdchen lehnt sich ein Fahrrad an das nächste und kaum ein Platz an den Tischen unter den Kastanien und Ahorn-Bäumen ist frei. Bei dem Zulauf scheint es fast überflüssig, dass Büdchen-Betreiber Micheal Werner an diesem Abend nicht nur ein Mal Werbung macht für das Büdchen-Fest Ende des Monats. Das „wirklich letzte“, wie er mehrfach betont – und es wirkt, als täte er das mit nicht nur leicht traurigem Timbre.

Nach dem ersten Mal kündigt er Bad Temper Joe an, der bei manchen unter den Gästen als „Schlechte Laune Jürgen“ firmiert. Der aber – bei diesem Auftritt mit David Lübke – weniger schlechte Laune als lässigen Blues präsentiert, dem der Matsch aus abgelegenen Sümpfen anzuhaften scheint.



Englische und deutsche Texte

Schwer, erdig und entspannt sind die Klänge, die die beiden fast zwei Stunden lang hören lassen. Meist begleitet vom englischen Gesang Bad Temper Joes, hin und wieder von Kompositionen mit deutschen Texten aus der Feder von David Lübke, der hin und wieder die Gitarre mit dem Banjo tauscht. Seinen Songs gibt Lübke deutsche Texte, denen gern auch was absurdes anhaftet, wie die Zeile „Ich kann nicht verstehen, was du in mir siehst“ aus einem Stück, das er als Liebeslied angekündigt hat.

Bad Temper Joe greift zumeist zur Weissenborn Lap Slide Guitar. Einem Instrument das gespielt wird, während es auf den Knien des Musikers liegt. Voluminöser wirkt sie als andere Gitarren. Entwickelt wurde sie von dem Instrumentenbauer Hermann C. Weissenborn, der Anfang des 20. Jahrhunderts von Deutschland in die USA ausgewandert war. Erst baute er Hawaii-Gitarren nach und entwickelte daraus schließlich das nach ihm benannte Instrument.



Raue Stimme

Bad Temper Joes Stimme hört sich ganz gewiss nicht wie die eines Mannes Ende 20 an. Sie klingt nach mindestens doppelt so viel Lebenserfahrung. Rau, warm und nachdenklich. Hin und wieder streut er kleine Geschichten zu seinen Stücken ein, deren Details wohl aber nur die 30 Leute direkt vor der Bühne verfolgen. Die Gäste, die weiter hinten sitzen, wirken, als würden sie das Konzert lediglich als willkommene Hintergrundmusik für ihre Unterhaltungen schätzen. Das täuscht. Denn nach jedem Stück applaudieren sie lang und herzlich.