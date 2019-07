Osnabrück. Highlight für Tanzfans: Die "Movimentos" starten in Wolfsburg. Aber auch sonst gibt es in der Region am Wochenende viel zu erleben. Unsere Kulturredaktion empfiehlt fünf Veranstaltungen.

"Movimentos" für Tanzfans

Tanz ganz groß in Wolfsburg: Die „Movimentos“ gehen dieses Jahr im Juli und in der Veranstaltungshalle Hafen 1am Nordufer des Hafenbeckens über die Bühne. Am Fr., 19., und Sa., 20.7., jeweils um 20 Uhr sowie am So, 21.7., um 18 Uhr zeigt die junge brasilianische São Paulo Dance Company Choreografien von Édouard Lock, Nacho Duato und Cassi Abranches. Infos: www.movimentos.de. Ch.A.





Oper "Nabucco" als Open Air

In diesem Sommer freut sich Lüneburg auf ein ganz besonderes Klassik-Highlight. Denn am Sonntag, 21. Juli, um 19 Uhr ist die Festspieloper Prag zu Gast und präsentiert Verdis berühmte Oper „Nabucco“, eine der größten Opern der Musikgeschichte, unter freiem Himmel rund um den Lüneburger Marktplatz. Info und Tickets unter www.lueneburg.info. Ch.A.





Cirque du Soleil mit "Paramour"

Das erste Musical des legendären kanadischen Zirkus „Cirque du Soleil“ ist vom New Yorker Broadway direkt im Stage Theater Neue Flora in Hamburg angekommen. „Paramour“ steigt tief in die goldene Ära Hollywoods ein: bunt, glitzernd und in den spektakulären Höhen, in denen die Artisten des Cirque du Soleil die Luft zu ihrer Bühne machen. Infos: stage-entertainment.de. Ch.A





Oh-Ton-Konzert im Schlossgarten



Zwei ungewöhnliche und moderierte Konzerte der Reihe „Neue Musik im Schlossgarten“ präsentiert der Oh-Ton-Verein in Oldenburg „umsonst & draußen“. Die zwei Schlagzeug-Ensembles Klangwerk Münster & Splash-Percussion-NRW haben sich zu einem vereinigt. Ganz im Zeichen des Rhythmus steht ihr Programm „The Lonely Cowbell“. Infos: ohton.de Ch.A





Der Seehandel extra für Kinder

Segel, Salz und Silberlinge – Der Seehandel in der Hansezeit: Diese Mitmachausstellung für Kinder ab sechs Jahren wird am Sonntag, 21. Juli, um 11.30 Uhr im Marcus- Heinemann-Saal des Lüneburger Museums eröffnet. Die interaktive Wanderausstellung nimmt Kinder mit auf eine geschichtlich spannende Seereise. Der Eintritt ist frei. Infos: www.museumlueneburg.de. Ch.A