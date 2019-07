Osnabrück. Disneys Remake seines Zeichentrickklassikers "Der König der Löwen" beschreibt vor allem einen technischen Quantensprung. Die Neuauflage aus Hollywood ist nah an der technischen Perfektion.

Alle wollen ihn sehen, den neuen Thronfolger. Und sie kommen von überall, den Wasserlöchern, aus den Höhlen, von der Savanne. „Simba“ heißt das Löwenbaby, dass der stolze Vater Musafa, der „König der Löwen“ seinen Untertanen zeigt. Den Gnus, Antilopen, Vögeln oder auch Elefanten - also allen Tieren seines Reiches.

Was für eine dramatische Einführung. Und es geht überwältigend weiter. Denn Simba hat, wie alle Kinder, nur Flausen im Kopf, wird dabei fast getötet und muss miterleben, wie sein Vater stirbt. Und auch wenn sein missgünstiger, herrlich schäbiger Onkel Scar der eigentliche Schuldige am Tod des Königsvaters hat, gibt sich Simba - entgegen den wirklichen Ereignissen - die Schuld dafür. Deshalb verschwindet dieser aus dem Königreich und wächst fern des Familienclans in einem anderen Land auf.

Doch eines Tages ändert sich alles: Simba wird an seine royalen Pflichten erinnert. Er soll das ehemalige Reich seines Vaters von der Regentschaft seines tyrannischen Onkels Scar und eine Gruppe brutaler Hyänen befreien. Es kommt, begleitet von einem großen Buschfeuer, zu einem Kampf auf Leben und Tod.

Die Geschichte kommt bekannt vor? Kein Wunder, denn 25 Jahre nach dem Erscheinen des Zeichentrickfilms hat der Disney-Konzern nun den „König der Löwen“ neu verfilmt. Wie zuvor auch „Das Dschungelbuch“ (1967/2016), „Dumbo“ (1941/2019), Alice im Wunderland“ (1951/2010), „Die Schöne und das Biest“ (1991/2017), „Cinderella“ (1959/2015) oder auch „Aladdin“ (1992/2019), die im Original allesamt Klassiker des Zeichentrickfilms sind. Mit den computeranimierten Neuauflagen trifft der Micky Maus-Konzern damit offenbar den Massengeschmack. Er macht mit diesem Rezept viele „Mäuse“ -und beschreitet neue technische Wege.

Wie weit inzwischen die Technik aus Bits und Bytes ist, beweist nun besonders eindrucksvoll die aktuelle Fassung von „Der König der Löwen“, die „Iron Man“-Regisseur Jon Favreau inszenierte, nachdem er zuvor übrigens bereits das Remake zu „Das Dschungelbuch“ verfilmte.

Nicht nur die 3D-Effekte sind hier ungemein wirkungsvoll, auch sonst zeigt der komplett am Computer entstandene Film nie zuvor gesehene Bilder. Denn oft sieht der Film aus wie eine in Afrika gedrehte Naturdoku, die Figuren wirken wie dressierte Tiere, die Landschaften mit ihren Pflanzen erscheinen fast so echt wie im wirklichen Leben.

Zumal die animalischen Protagonisten, anders als in früheren Disney-Filmen, zwar menschlich beseelt sind, dabei aber durchaus „wie aus dem echten Leben“ wirken. Ihre Gesichter gerieren nicht zu menschlichen Fratzen mitsamt „Kindchenschema“, sondern bleiben, wie ihre Bewegungen, „natürlich“. Die Haare, das Wasser, Feuer, Gräser und sogar die Schnurrbarthaare wirken völlig echt. Und so ist „Der König der Löwen“ technisch gesehen ein Triumph. Selbst die Landschaften, die mal unheimlich (ein Elefantenfriedhof), mal majestätisch (die Savanne beim Sonnenaufgang), dann wieder bedrohlich (ein verzweigtes Unterholzlabyrinth) erscheinen, wirken nicht wie Kulissen.

Aber: Adel verpflichtet - auch bei Disney. Gehörte der alte Film (mitsamt seiner Musicalversion der Elton John-Songs) zu den Topverdienern des Studios, wagte man offenbar nicht, die Handlung zu verändern. Und so bleibt „The Lion King“ ein wenig verändertes Königsdrama von geradezu trotzdem majestätischer Größe, das übrigens lose auf Shakespeares „Hamlet“ basiert. Erzählt als moderne CGI-Fabel besitzt „Der König der Löwen“ von 2019 so genug erzählerische Kraft, um zu berühren. Nur eins ist schade: Den naiven Charme der früheren Zeichentrickklassiker erreicht der Film nie. Dennoch gilt hier: Gut gebrüllt, Löwe!

„Der König der Löwen“ (USA 2019). R.: Jon Favreau. 118 Minuten. FSK: ab 6