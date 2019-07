Unbekannte Gesichter, bekannte Stimmen: Oliver Rohrbeck (von links) spricht Justus Jona), Jens Wawrczeck ist Peter Shaw und Andreas Fröhlich leiht Bob Andrews seine Stimme. Foto: Jan Steinhaus/Europa Archiv/dpa

Berlin. Rundes Jubiläum bei der erfolgreichsten Kinderhörspielserie der Welt: Die 200. Folge „Die drei Fragezeichen“ kommt am Freitag heraus. Sie trägt den Titel „Feuriges Auge“ und knüpft an einen der ersten Fälle der Junior-Detektive aus Rocky Beach an: „Der Fluch des Rubins“, erschienen um 1980.