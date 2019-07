Wiesbaden. Das Museum zeigt Werke des Norwegers Harald Sohlberg, der ein Freund seines berühmten Landmanns Edvard Munchs war.

Kein Mensch weit und breit, nur Äcker, Straßen, Häuser und Telegrafenmasten sind zu sehen. Der Mensch ist also lediglich durch die Dinge anwesend, die er geschaffen hat. So strahlen die Bilder von Harald Sohlberg eine eigenartige Stimmung aus zwischen Melancholie und Mystik, Symbolismus und Surrealismus. Der Maler (1869-1935) ist in Deutschland unbekannt, in seiner norwegischen Heimat aber ein Star.



Jetzt hat er im Museum Wiesbaden seine erste europäische Retrospektive, da Norwegen das Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. „Mittsommernacht: Harald Sohlberg. Ein norwegischer Landschaftsmaler um 1900“, so der Titel der Schau, versammelt 51 Gemälde und 13 Grafiken.

Das ist angesichts des schmalen Œuvres eine gute Auswahl. Damit kann Sohlberg bei uns aus dem Schatten seines fast gleichaltrigen, aber ungleich berühmteren Landsmannes Edvard Munch treten, mit dem er befreundet war. Vielleicht, so Kurator Roman Zieglgänsberger, ist Sohlberg nur deshalb unbekannt, da seine Landschaften sofort als skandinavisch verortet werden, während Munchs Seelenbilder eher allgemein gehalten sind.

Zumindest ist Sohlberg der Maler der Einsamkeit. Die Schau zeigt das schon an frühen Werken, etwa dem „Mädchen mit wilder Margerite“ (1894). Die einsame Figur erinnert zwar noch an Munch, ist aber in den Farben weit kühner. Diese Position zwischen Moderne und alten Meistern behält Sohlberg für immer bei, er mischt traditionelle Motive wie Meer, Baum oder Weg mit modernen Motiven wie Fabriken oder Strommasten.

Dazu kommt eine enorm leuchtende Farbigkeit dank zahlloser dünner Lasurschichten. Sie bewirken eine fast emailleartige Oberfläche, die zugleich alle Pinselspuren tilgt. So wirkt jedes Bild sehr gleichmäßig gemalt. Obwohl Sohlberg parallel an mehreren Bildern arbeitete, kam er nur langsam voran. Kein Wunder, dass der Künstler anfangs nicht an Ausstellungen teilnehmen konnte, da er nur wenige Bilder vorzuweisen hatte.

Zudem war er als Dekorationsmaler ausgebildet, legte folglich Wert auf zeichnerische Konturen der Motive – und erprobte fast jedes Bild in etlichen Skizzen, Studien und Varianten. So lässt sich an Sohlberg eine andere Geschichte der modernen Kunst erzählen, meint Ziegsgänsberger. Zwar weilte der Maler auch in Paris, der damals führenden Kunstmetropole. Aber viel stärker prägte ihn sein halbjähriger Aufenthalt in Weimar 1896/97.

Dort lernte er auf den Spuren seines Landsmannes Johan Christian Clausen Dahl, eines Romantikers und engen Freundes von Caspar David Friedrich, erst das Werk des Deutschen kennen. Zudem setzte er sich mit Arnold Böcklin auseinander, einem wichtigen Vertreter des Symbolismus. Böcklin wollte sofort den Betrachter packen, ihn regelrecht ins Motiv ziehen.

So verband Sohlberg neoromantische Malerei und emotionale Motive miteinander. Bei der scheinbar banalen „Landstraße“ von 1905 etwa blickt der Betrachter die graue Schotterpiste entlang, die gesäumt ist vom Grün der Büsche, Bäume und Wiesen. Doch die Lichtmasten am Wegesrand künden von einer neuen Zeit, vom Aufbruch hinauf zu den Bergen, die mit magisch strahlendem Blau alle Blicke auf sich ziehen.

Dieses Blau steht auch im Zentrum des berühmtesten Bildes von Sohlberg, der monumentalem „Winternacht in Rondane“, an dem er 15 Jahre lang arbeitete, von 1899 bis 1914. Es zeigt einen Berg in der Mitte Norwegens, in einer einsamen Gegend, in die sich zuvor noch kein Künstler verirrt hatte. Doch Sohlberg malte auch in der bitterkalten Natur und fing so eine seltsame Stimmung ein. Während die Berge hellblau erscheinen und damit kleine Furchen im Gestein zeigen, ist die Nacht und auch der Boden in ein Dunkelblau getaucht, aber mit leichtem Grünschleier – allein die Farbkomposition ist ein Meisterwerk.

Dieses Bild ist in Norwegen eine Ikone und wurde in den 90er Jahren zum beliebtesten Gemälde des Landes gewählt. Es trifft die Seele der Norweger, meint Ziegsgänsberger, ähnlich wie Caspar David Friedrich mit seinem „Mönch am Meer (1810) die Stimmung der Deutschen einfing. So darf man Sohlberg mit Fug und Recht als fulminante Entdeckung feiern, auch wenn die im Titel versprochene Mittsommernacht nur in wenigen orangerot aufglühenden Himmeln vorkommt.





Wiesbaden, Museum: „Mittsommernacht: Harald Sohlberg. Ein norwegischer Landschaftsmaler um 1900.“ Bis 27. Oktober. Di. und Do. 10-20, Mi. und Fr. 10-17, Sa. und So. 10-18 Uhr. Katalog 25 Euro. Internet: www.museum-wiesbaden.de