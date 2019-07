Berlin. Almodóvars „Leid und Herrlichkeit“ beweist: Kunst und Leben sind eins. Antonio Banderas wurde als zartes Alter Ego bester Darsteller in Cannes.

Das Plakat von „Leid und Herrlichkeit“ zeigt einen ergrauten Antonio Banderas und hinter ihm, als große Silhouette, den jungen Pedro Almodóvar im Profil. Der Filmemacher als Schatten seiner Figur: Genau darum geht es in diesem Künstlerporträt, das – halb Selbstbildnis, halb Fantasie – die gegenseitige Durchdringung von Werk und Vita zelebriert.





Zeitmaschine Heroin

37 Jahre nach seiner ersten Zusammenarbeit mit Almodóvar spielt Banderas jetzt dessen Alter ego: Salva Mallo, einen Starregisseur in der kreativen Krise. Seit Jahrzehnten hat Salva sein Leben zu Kunst gemacht. Bevor ihm aber noch ein weiterer Film gelingen kann, muss er erst seine realen Beziehungen in Ordnung bringen: Salva söhnt sich mit einem Schauspieler aus, mit dem er sich bei einem seiner wichtigsten Projekte überworfen hatte. Er trifft einen Liebhaber wieder, der sein Leben und seine Kunst prägte und dann verschwand. Er stellt sich den Konflikten, die ihn mit seiner Mutter verbanden. Der Film besetzt sie doppelt, mit Julieta Serrano als Altersdarstellerin und mit Penélope Cruz auf der Vergangenheitsebene.

Den letzten Wunsch der Mutter, eine Reise ins Dorf der Jugend, konnte Salva ihr nicht mehr erfüllen. Stellvertretend reist er dafür selbst in die Vergangenheit: Er experimentiert mit Heroin, teils um die Schmerzen zahlloser Erkrankungen zu betäuben – aber wohl auch wegen der Erinnerungsbilder, die die Droge in ihm weckt: frühe Kino-Erlebnisse, das erste Begehren. Eine Art Ur-Erinnerung bildet ein Moment, in dem Salva als Kind den singenden Waschfrauen am Fluss lauschte. Es ist, als ob sein ganzes Leben sich daraus herleitet. In den Tüchern, die sie zum Trocknen auf dem Ufergras ausbreiten, scheint die Kinoleinwand genauso auf wie das Leichentuch der Mutter.

Banderas als Almodóvars Alter ego

Kunst und Realität, Rausch und Erfahrung: Immer wieder entwickelt „Leid und Herrlichkeit“ das eine aus dem andern. Das Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit betrifft auch Almodóvars eigene Biografie: Nicht nur in Maske und Frisur ist Banderas, der hier überraschend zerbrechlich wirkt, als Doppelgänger inszeniert. Salvas Schuhe, Möbel, die Gemälde an seinen Wänden: Den gesamten Alltag der Figur hat Almodóvar mit persönlichen Gegenständen ausstaffiert. Sogar die Lichtstimmungen sind seiner eigenen Wohnung nachempfunden. Die Anleihen aus der Wirklichkeit machen „Leid und Herrlichkeit“ zu Almodóvars „Achteinhalb“, zu einem Film der künstlerischen Selbstreflexion.

Zum schlichten Bekenntnis wird der Film dadurch nicht. „Die Wirklichkeit liefert mir die ersten Zeilen, aber den Rest muss ich erfinden“, schreibt der Regisseur in einer Stellungnahme zum Film – den er als „ungeplanten Abschluss einer Trilogie“ bezeichnet. Auch „Das Gesetz der Begierde“ (1987) und „La Mala Educación“ (2004) handelten von Regisseuren. Wie die Selbsterkenntnis im Medium der Erfindung funktioniert, beschreibt Almodóvar am Beispiel der Mutterfigur. Während der Arbeit mit Julieta Serrano hat die Rolle ihn so interessiert, dass er Szenen für sie ergänzt hat: „Nachdem ich sie geschrieben und gefilmt habe, erscheinen sie mir nun so real, dass ich mich frage, ob es zwischen meiner Mutter und mir ähnliche Spannungen gab. Ich habe den Eindruck, dass diese improvisierten Szenen mehr über mich ausdrücken, über meine Beziehung zu meinen Eltern und zu La Mancha und die Orte, an denen ich in meiner Kindheit und Jugend gelebt habe, als alles, was ich bisher darüber gesagt habe.“

Am Ende greift „Leid und Herrlichkeit“ noch einmal einen Moment aus Salvas Kindheit auf. Diesmal öffnet Almodóvar das Bild immer weiter, bis in der Szenerie auch eine Tonangel und Kamera-Equipment sichtbar werden. Die Vergangenheitsebene ist zum Filmset geworden, auf dem Salva seine Kindheit reinszeniert. Erinnerung oder Erfindung? Im Schlussbild ist eins vom anderen nicht mehr zu trennen.

„Leid und Herrlichkeit“. (OT „Dolor y Gloria“.) E 2019. R: Pedro Almodóvar. D: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julieta Serrano. 114 Minuten. FSK ab 6 Jahren. Filmstart: 25. Juli 2017

