Osnabrück. Nicht erst seit den Antisemitismusvorwürfen gegen den Rapper Kollegah oder dem Sturm um das Video zum Lied "Deutschland" der Brachialrocker Rammstein steht die Frage im Raum: Wie weit dürfen Musiker gehen, wenn sie die Zeit des Nationalsozialismus berühren? Das Thema treibt viele Akteure der Rock- und Popmusik um – und sorgt für Skandale.

Ist Unbedarftheit, wie im Fall des Rappers Kollegah, entschuldbar? Wie viel Provokation darf sein? Wie viel Einfalt? Klar ist wohl: Die Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen", die Rapper Kollegah alias Felix Blume zusammen mit seinem Mitstreiter Farid Bang im Jahr 2018 für ihr Album "Jung, brutal, gutaussehend 3" (JBG 3) zusammenschusterte, geht in keinem Fall. Doch die Platte brach Rekorde, sie wurde allein 30 Millionen Mal gestreamt. Das darf, das muss befremden. Und aufrütteln. So kam es auch.

Campino: Eine Grenze überschritten

Der Skandal ließ nicht lange auf sich warten, denn trotz des Antisemitismus-Vorwurfs wurden die beiden Rapper für den Musikpreis Echo nicht nur nominiert, sondern auch als Gewinner auserkoren. Der Aufschrei kam von allen Seiten. Tote-Hosen-Sänger Campino sah "eine Grenze überschritten", der Zentralrat der Juden in Deutschland war "entsetzt", dessen Vorsitzende Charlotte Knobloch nannte die Preisverleihung an Kollegah und Bang ein "verheerendes Zeichen". Am Ende zog der Bundesverband der Musikindustrie die Reißleine – und mottete den Echo kleinlaut ein. Man wollte nicht mit Hass, Antisemitismus oder der Diffamierung der Opfer des Holocaust in Verbindung gebracht werden. Eine späte, aber wichtige Erkenntnis.

Schwieriges Thema

Der Fall lässt tief blicken. Offenbar ist der Umgang mit dem Hitler-Regime und vor allem mit dem Holocaust in der Rock- und Popmusik auch heute noch, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, eine Herausforderung. Kunst darf provozieren, sogar verletzen, nie aber verunglimpfen, verherrlichen oder gar Leid der Lächerlichkeit aussetzen. Auch nicht aus Versehen oder Ignoranz. Im Fall von Kollegah darf man Letzteres unterstellen, was nichts besser, aber vieles schlechter macht. Denn der heute 34-Jährige, der im Hunsrück aufwuchs, entspricht als ehemaliger Jura-Student eben nicht den üblichen Klischees eines Gangsta-Rappers. Eine schlichte Frage an sich selbst hätte den "Akademiker des Rap" zur Erkenntnis geführt: Darf man seinen muskulösen Körper, auf den man nach endlosen Stunden im Fitnessstudio so stolz ist, mit den ausgemergelten, vom Tod gezeichneten Gefangenen im schlimmsten Vernichtungslager der Nationalsozialisten vergleichen? Definierter als Auschwitzinsassen? Ein klares Nein. "Ich werde so etwas nie wieder benutzen", sagte Kollegah ein halbes Jahr nach dem Skandal im Anschluss an einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Auch das eine späte, wichtige Erkenntnis.

Antisemitische Abgründe

Verglichen mit Rechtsrock-Bands à la Stahlgewitter oder Gigi & die braunen Stadtmusikanten ist die Kollegah-Zeile indes ein Witz. Stahlgewitter-Alben heißen "Germania über alles" oder "Das Hohelied der Herkunft", Lieder der braunen Stadtmusikanten "Adolf Hitler lebt", "Braun ist Trumpf" oder "Willkommen liebe Mörder" und sind vielfach indiziert. Diese Bands stehen auf den Bühnen einschlägiger Rechtsrock-Konzerte, zu denen teils mehrere Tausend Neonazis strömen. Gedenken an den Holocaust? Allerdings. Wer sich mit Inhalten dieser Bands konfrontiert, blickt in tiefe antisemitische, rassistische und völkisch-gewaltverherrlichende Abgründe. Auch das gibt es in der Musik von heute, wenn es auch – zum Glück – Nischenwerke sind und bleiben, deren Wirkmacht sich auf die jeweils eigene Szene beschränkt.

Nicht selten folgen den Veröffentlichungen auch Strafverfahren sowie Einträge in Verfassungsschutzberichte. Statt eines republikweiten Aufschreis wie bei Kollegah aber bleibt es dennoch meist still um diese Bands, auch Gegendemos bei Neonazi-Festivals sind in der Regel lokal begrenzt. Kommt es nicht zu gewalttätigen Ausbrüchen, fällt auch die Berichterstattung eher klein aus. Zumal sich auch Journalisten ab und an fragen, wem sie eine Plattform bieten wollen – und wem nicht.

Brodelnder Osten

Zwischen der ungelenken, dämlich-peinlichen Zeile von Kollegah und Bands, die offen rechtsextremes Gedankengut auf Platte pressen, ist viel, viel Platz. Gegengewichte bilden jene Musiker, die Hass und Intoleranz derart umtreiben, dass sie sich und ihre Kunst dagegenstellen wollen. Zum Beispiel Silbermond aus Bautzen, denen in ihrem Lied "Mein Osten" in wenigen wohlgesetzten Zeilen eine feine Analyse dessen, was in den neuen Bundesländern brodelt, gelungen ist: "Ich kenne dich gut, mein Osten. Verstehe zum Teil auch deine Wut", heißt es da. "Risse gehen durch Familien und ein Riss geht auch durch mich (...) Wir werden reden müssen, streiten, um Kompromisse ringen müssen und so weiter, aber was nicht hilft, sind wir uns da einig: Ideen von 1933.“

Stefanie Kloß: Aufarbeitung ist wichtig

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, in Bautzen groß geworden, findet klare Worte, wenn es um den Holocaust geht: "Für mich ist immer noch unverständlich, dass es Menschen gibt, die allen Ernstes den Holocaust leugnen und mit "es war nicht alles schlecht" um sich werfen. Ich glaub es hackt. Selbiges gilt im Übrigen auch für das Regime der DDR. Auch dort ist Aufarbeitung wichtig", sagte sie im Mai dieses Jahres in einem Interview mit dem Magazin "Stern". Pauschalurteile und Schubladendenken indes sind ihre Sache nicht. "Ich bin aber optimistisch", sagte sie weiter. "Wir erleben eben auch jeden Tag, dass in unserer Heimat unglaublich tolle Menschen leben." 224.000-mal ist das Video seit Veröffentlichung am 10. Mai auf YouTube angeschaut worden. Das ist vergleichsweise bescheiden, liegen doch Klickraten anderer, kommerziell erfolgreicherer Silbermond-Videos im einstelligen Millionenbereich.

Empörung über Rammstein

Über geringe Klick- und Verkaufszahlen keine Gedanken machen müssen sich die Brackialrocker Rammstein. Deren Video zur Single "Deutschland" wurde seit dem 28. März dieses Jahres 67 Millionen Mal auf YouTube angeschaut. Kein Wunder, denn wie so oft lancierte das Berliner Sechsergespann vorab einen medialen Aufreger: Zwei Tage vor Erscheinen des Videos veröffentlichte die Band einen 35 Sekunden langen Ausschnitt aus dem Video – ausgerechnet eine Sequenz, in der Mitglieder der Band als KZ-Häftlinge mit Galgenstrick um den Hals gezeigt wurden. Die Empörung war groß. Charlotte Knobloch vom Zentralrat der Juden in Deutschland sah "eine Grenze überschritten", und damit war sie nicht allein. Erst die Veröffentlichung des ganzen Videos offenbarte die Vorschnelligkeit einiger Urteile, setzte sich doch die Band mit ihrem Lied und dem zugehörigen Video mit Deutschland explizit kritisch auseinander: "Deutschland! Deine Liebe ist Fluch und Segen / Deutschland! Meine Liebe kann ich Dir nicht geben", grollt Rammstein-Sänger und -Texter Till Lindemann darin.

Anstößig oder Meisterwerk?

Kritiker ruderten daraufhin zurück, arbeiteten sich aber dennoch an dem vielfach als anstößig empfundenen Werbetrick ab. Publizist Henryk M. Broder, Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie und Sohn von KZ-Überlebenden, nannte das Video zu "Deutschland" indes ein "Meisterwerk". Einmal mehr war Rammstein die Provokation gelungen, das neue Album mit der Hit-Single brach Rekorde, ebenso die folgende Stadiontour, deren rund eine Million Tickets binnen Minuten vergriffen waren.

Skandal um Riefenstahl-Sequenzen

Der Vorwurf, die Nazizeit zu verherrlichen und sich deren Ästhetik und Symbolen unreflektiert zu bedienen, begleitet Rammstein seit ihrem Video zur Single "Stripped" aus dem Jahr 1998, wofür die Band Sequenzen aus Leni Riefenstahls Film "Olympia – Fest der Völker" verwendete. Der Skandal war immens, MTV belegte das Video mit einem Bann, die Band selbst verfrachtete es in den Giftschrank, erst diesen Mai, mehr als 20 Jahre später, ist es wieder verfügbar. Tatsächlich hatten die sechs Rammsteiner, die allesamt der ostdeutschen Punk- und Grufti-Szene entstammen und somit politisch eher links denn rechts einzuordnen sind, sich damals mit dem "Stripped"-Video verhoben. Und auch das Lied "Links 2 3 4", mit der die Band 2001 endgültig mit den Nazi-Vorwürfen aufräumte, reichte ihren Dauer-Kritikern nicht, um den Verdacht aus der Welt zu räumen.

Till Lindemann: Eine Grenze überschritten

Es sollte noch weitere fünf Jahre dauern, bis sich der Nebel weiter lichtete. Zur Verwirrung beigetragen hat zweifellos, dass sich die Band traditionell jedweder Interpretation ihrer Kunst entzieht, auch Interviews sind rar. Doch die wenigen, die es gibt, sind erhellend. So sagte Lindemann 2006 auf die Frage, ob er das "Stripped"-Video so noch einmal drehen würde, im "Playboy": „Nein, weil ich müde bin zu hören, wir seien eine rechte Band. Das war ein Punkt, an dem ich mir gesagt habe: Da haben wir eine Grenze überschritten.“ Eine späte, aber notwendige Erkenntnis.

Bela B.: Haltung ist wichtig

Und das Fazit? Rock- und Popmusik bildet den Mainstream ab und bietet zugleich Nischen für jene, die genau davon abweichen. Das gilt auch und gerade für die Frage, wie politisch populäre Musik sein darf oder muss. Während etwa in den Sechzigern und Siebzigern Polit- und Protestsongs Hochkonjunktur hatten, ebbte dies später ab und machte Platz für Unpolitisches wie die Neue Deutsche Welle. Und auch dies änderte sich wieder. 1993 setzte die Berliner Punkband Die Ärzte mit ihrem Anti-Neonazi-Song „Schrei nach Liebe“ ein Zeichen gegen rechtsextreme Übergriffe in Rostock und Hoyerswerda und gegen Gewalt. 22 Jahre später, nach neuerlichen Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland, zog der Song erneut in die Charts ein – und erreichte dieses Mal sogar Platz eins. „Nach Hoyerswerda konnten wir halt nicht mehr schweigen“, hatte Bela B. von den Ärzten einmal zur Entstehung des Songs gesagt. 2014 sagte er in einem Interview mit der „Taz“: „Popmusik ist nun mal nicht nur einfach Musik. Auftreten, Stil, Haltung, das ist wichtig.“ Eine wichtige, zeitlose Erkenntnis.