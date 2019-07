Osnabrück. Die "Kursk" - eine U-Boot-Katastrophe wird im Kino neu gezeigt.

Das Leiden der Männer muss schlimm gewesen sein. Nässe drang durch jeden Faser der Kleidung, es herrschte unerbittliche Kälte, Dunkelheit umschlang die Eingeschlossenen, der Sauerstoff wird knapper und knapper. Als im August 2000 das russische Atom-U-Boot „Kursk“ mit 118 Mann Besatzung aufgrund einer Torpedoexplosion auf den Grund der Barentsee sank, versuchten die 23 Überlebenden des Infernos alles, um wieder zurück zu ihrer Familie zu gelangen.

So wie der Familienvater Mikhail Averin (Matthias Schoenaerts), der in dieser Verfilmung der Katastrophe versucht, die Rest-Mannschaft zusammen zu halten.

Währenddessen versucht Averins Frau Tanja (Léa Seydoux) Antworten von der Admiralität zu erhalten. Doch die agiert nach dem alten sowjetischen Muster, verharmlost die Gefahr und verweigert das Hilfsangebot westlicher Mächte. Als die Hilfe doch noch angenommen wird, ist es zu spät: Die gesamte Besatzung ist tot.

Die Katastrophe der „Kursk“ beschäftigte damals nicht nur die Weltöffentlichkeit, sondern wurde auch seitdem mehrmals bereits verfilmt – als Spiel- aber auch als Dokumentarfilm. Es gibt sogar ein "Kursk"-Videospiel.

Nun verfilmte der Däne Thomas Vinterberg („Am grünen Rande der Welt“) den Stoff erneut, als französisch-belgisch-luxemburgischen Co-Produktion, die teilweise in Rumänien, Kanada und Norwegen entstand und sowohl französische wie deutsche, britische, dänische oder schwedische Schauspieler wie Max von Sydow Matthias Schweighöfer, Colin Firth oder Peter Siminoschek. Im Original wurde Englisch gesprochen. Tatsächlich: Internationaler geht es nicht.

Und die Produktionsfirmen ließen sich nicht lumpen. Die Effekte sind überzeugend, die Schauspieler glänzend besetzt und die technischen Spielereien subtil eingesetzt. So verengt sich etwa das breite Scope-Format auf das schmale 1:1,66-Format immer dann, wenn klaustrophobische Situationen vorherrschen.

Dennoch wirkt der Film “Kursk“ insgesamt uneinheitlich. Das liegt zum einen daran, dass das Zweistundendrama gleich drei Handlungsstränge hat- den Überlebenskampf der Marinesoldaten, die Inkompetenz des Militärs und die Leiden der Verwandten an Land. Es ist der Stoff von drei Filmen in einem.

Zum anderen mag das daran liegen, dass Co-Produzent Luc Besson forderte, die Rolle des Wladimir Putin, anders als zunächst geplant, herauszunehmen, angeblich weil Besson Angst vor russischen Hackern hatte. Hinzu kam, dass das russische Militär nach anfänglicher Zustimmung die Mitarbeit am Film verweigerte. Szenen mussten also gestrichen, das Drehbuch umgeschrieben werden. Die Folge: Vieles wirkt nicht richtig auserzählt oder findet nicht zusammen.

Und da schließlich das Unglück der Kursk noch lange nicht in Vergessenheit geraten ist, lassen laufen die auf Spannung inszenierten Rettungsversuche der russischen Marine in die dramaturgische Leere . Und so schippert „Kursk“ mit dem erzählerischen Gestus eines überproduzierten TV-Event-Films dem schrecklichen Ende entgegen.

Die Spannungsmomente von von U-Boot-Filmen wie Wolfgang Petersens „Das Boot“ (1981), John Sturges‘ „Eistation Zebra“ (1968) oder Kevin MacDonalds zu Unrecht untergegangener Thriller „Black Sea“ (2014) erreicht der Film leider niemals.

Dabei ist das Thema nach wie vor leider aktuell: Vor einigen Tagen verstarben 14 Seeleute bei einem Brand auf einem russischen Atom-U-Boot. Auch hier wird, wie schon 19 Jahre zuvor, die offizielle Version der Behörden angezweifelt.

„Kursk“ (F/B/L 2019). R.: Thomas Vinterberg. D.: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow, August Diehl, Matthias Schweighöfer, Peter Siminoschek. 117 Minuten. FSK: ab 12