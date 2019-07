Berlin. Die Kinder ziehen aus – was nun? Lisa Azuelos „Ausgeflogen“ beschwört im Abschiedsschmerz das Glück des Familienlebens.

Zwei Kinder sind schon aus dem Haus. Nun hat auch Jade, Heloises jüngste Tochter, die Uni-Zulassung in der Tasche. Und das auch noch für eine Universität in Kanada, weit weg von Paris. Die Mutter vergeht schon jetzt vor Abschiedsschmerz. Bis zur Abreise richtet sie die Handy-Kamera ununterbrochen auf ihre Tochter – um den letzten Rest eines Familienlebens zu dokumentieren, das ein Vierteljahrhundert lang ihr Alltag war.



Regisseurin dreht mit eigener Tochter

All das ist nicht nur die Geschichte von Lisa Azuelos‘ Komödie „Ausgeflogen“; die Regisseurin selbst hat exakt dasselbe erlebt. Sogar die angehende Studentin ist im Film genau die gleiche wie in der Realität: Die Rolle von Jade hat Azuelos mit ihrer eigenen Tochter besetzt: Thais Alessandrin. Damit wiederholt sich eine familiäre Zusammenarbeit, die beide seit „LOL“ (2008) wiederholt erprobt haben. Die Mutter spielt dann allerdings Sandrine Kiberlain; und sie macht aus der Rolle ein wunderbar ruppiges Gefühlsbündel: So groß ihre Sehnsucht nach den Kindern auch ist, so rau drückt sie sich aus. Wenn die Jade sich heiter mit einem „Bis bald“ verabschiedet, ruft Heloise ihr nur ein schmollendes „Scheiß drauf!“ hinterher.

Gleichzeitigkeit der Gefühle

Am Ende des familiären Lebensabschnitts erinnert Heloise sich noch einmal an die gemeinsamen Jahre: In die Szenen von Jades Auszug sind Bilder aus der Zeit montiert, als ihre Kinder noch klein waren. Ausführlich wird dabei nacherzählt, wie Heloise sich von ihrem Mann getrennt oder versucht hat, auch als Single-Mutter ein Liebesleben aufrechtzuerhalten. Oft flackern die Kindheitserinnerungen auch nur kurz auf, etwa wenn Heloise ihre erwachsenen Kinder drückt und für ein paar Sekunden wieder die Kleinen im Arm zu halten meint. Ein bisschen zu oft erlaubt die Regie sich dabei rührselige Ausreißer, in denen schwangere Bäuche oder Kinder- und Greisenhände die Leinwand füllen. Der Stoff verführt zur Sentimentalität.

Wenn man sich trotzdem vorbehaltlos rühren lässt, liegt es am angriffslustigen Humor der Protagonistin: Einem Polizisten beispielsweise, der sie wegen überhöhter Geschwindigkeit rauswinkt, tischt Heloise die Horrorgeschichte einer akuten Monatsblutung auf – und wird umgehend zurück auf die Straße geschickt. Freiräume zu schaffen ist ohnehin ein großes Talent dieser Familie. Auch wenn alle mit einer gewissen Eifersucht das Liebesleben der anderen belauern, am Ende unterstützt hier jeder den anderen. Selbst ein Seitenblick, mit dem der Opa in den Ausschnitt der Krankenschwester schielt, wird mit lustiger Empathie registriert. (Eine Szene, die im MeToo-Zeitalter vermutlich nur noch dem französischen Kino möglich ist.)

85 schöne Minuten lang erzählt „Ausgeflogen“ von einem durch und durch gelungenen Miteinander. Und man staunt, wie gebannt man im Kino einem Glück folgt, das von nichts getrübt wird als von der Tatsache, dass alle Kinder leider irgendwann einmal erwachsen werden und ausziehen.

„Ausgeflogen“. ( „Mon Bébé“). F/B 2019. R: Lisa Azuelos. D: Sandrine Kiberlain, Thais Alessandrin. 85 Minuten. FSK ab 6 Jahren. Filmstart: 18. Juli 2019.

