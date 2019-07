Osnabrück. In die sonnendurchflutete, nach Pinien, Lavendel und Thymian duftende Provence führt Cay Rademacher den Leser in seiner Krimi-Reihe mit Capitaine Roger Blanc – von der Cote Bleue über das Midi bis in die Camargue reichen seine mittlerweile fünf Fälle. Teil 2 unserer Serie "Mord im Urlaubsparadies":

Cay Rademacher, der zuvor eine Reihe mit Hamburger-Nachkriegskrimis verfasst hat, ist vor sechs Jahren mit seiner französischen Frau in die Provence übergesiedelt. Seine neue Krimi-Reihe ist, wie er im Interview erzählt, so „auch eine Möglichkeit, mir meine neue Umgebung zu ‚erschreiben‘: Indem ich recherchiere und arbeite, lerne ich die Provence gründli-cher kennen.“ Er ist fasziniert von diesem „uralten Kultur- und Einwanderungsland“ und dieser „einmaligen Mischung aus mediterraner Landschaft, chaotischen, dynamischen Städten wie Marseille und Aix-en-Provence, uralten Metiers wie dem Schäferberuf und Hightech-Konzernen“.



Der 1965 geborene frühere „SZ-Magazin“- und „GEO“-Redakteur verbindet in seinen Fällen mit Capitaine Roger Blanc eine dichte mediterrane Atmosphäre und gut recherchierte Fakten und Geschichten aus der Provence mit ausgeklügelten Verbrechen, die nicht selten weit in die Vergangenheit zurück führen und in die Welt der Kunst und der Künstler führen.

In „Tödliche Camargue“ winden sich die Straßen so „als schmale graue Bänder durch eine Welt aus Salz, Sand und zähem Gras und die Sonne steht „wie eine giftige Blume hoch über dem Horizont.“ Hier weht der Mistral, hier stehen die Flamingos in den Reisfeldern sowie weiße Pferde und schwarze Kampfstiere auf den Weiden. Ein solcher schwarzer Kampfstier ist auch das ungewöhnliche Mordinstrument an einem Journalisten mit besten Verbindungen in die höchsten Gesellschaftsschichten. Die Ermittlungen führen Capitaine Roger Blanc ebenso auf die Spuren eines vor Jahren geraubten Van Gogh-Gemäldes und einer sensationellen Enthüllung zu diesem berühmten Maler der Provence wie auch auf die Spuren eines politischen Mordes der „Action Directe“ in den 1980er Jahren.





Cay Rademachers Ermittler ist in seinem ersten Provence-Krimi „Mörderischer Mistral“ gerade aus Paris, wo er wichtigen Leuten mit seinen Korruptionsermittlungen auf die Füße getreten ist, in die provenzalische Provinz versetzt worden und zu-gleich hat ihn seine Frau mit den Kinder verlassen. Er steht so vor den Trümmern seines Lebens und stürzt sich in die Arbeit mit seinem bunten Team – da ist die lesbische IT-Spezialistin Fabienne Souillard, die kiffende Pathologin Fontaine Thezan und der ewig betrunkene und am Leben verzweifelnde Marius Tonon. Hinzu kommt noch die schöne und mit einem Staatssekretär verheirateten Untersuchungsrichterin Aveline Vial-aron-Allègre, mit der Capitaine Blanc eine pikante Affäre hat.

Seine Themen und Fälle findet Cay Rademacher „vor der Tür: Ich rede mit Freunden, Nachbarn oder Eltern, die wie wir ihre Kinder zur Schule bringen, ich höre mich um, lese die Lokalpresse, sauge alles in mich auf. Dann recherchiere ich natürlich noch bei Gendarmerie und der Police, bei Gerichten und überall dort, wo man halt so recherchieren muss.“

Auch wenn er keine politischen Krimis schreiben will, spiegeln sich aber doch aktuelle politische Entwicklungen wie der gerade auch in der Provence erschreckende Aufstieg des Front National oder auch die islamistischen Terroranschläge und Gelbwestenproteste in seinen Krimis wider. „Insgesamt“, so Rademacher, „geht es politisch in Frankreich wieder einmal ziemlich hoch her und solche chaotischen Zeiten sind herrliche Zeiten für einen Autoren.“

Aktuell hat Cay Rademacher gerade den Provenceroman „Ein letzter Sommer in Méjean“ mit einem neuen Ermittler veröffentlicht. Bedeutet dies das Ende von Capitaine Blanc? „Mais non (Aber nein)“ antwortet Cay Rademacher und führt aus: „Der nächste Roger Blanc kommt schon im September: „Verhängnisvolles Calès“, da wird der gute Capitaine seine ersten Weihnachten in der Provence erleben, ziemlich kalt, ziemlich mysteriös und ziemlich mörderisch. Und am übernächsten Roman der Serie arbeite ich schon.“





