Osnabrück. Tänzer auf dem Eis, eisheilige Musiker und eine heiße Soul-Lady sind Ende Dezember auf Tourneen unterwegs.

Mit ihrer neuen Show namens „Showtime“ gastiert die Revue „Holiday on Ice“ vom 26. bis 30. Dezember in der Halle Münsterland in Münster. Zum 75. Jubiläum ist Holiday on Ice selbst Thema. Die Geschichte der Show wird in den Fokus gerückt.

Subway To Sally, Fiddler's Green, Knasterbart und Vogelfrey sind die Bands der diesjährigen Eisheiligen Nächte. Am 28. Dezember wird im Lokschuppen in Bielefeld das Mittelalter herauf beschworen; einen Tag später im Pier 2 Bremen. Bei Knasterbart Bei Knasterbart sind Musiker von Versengold und Mr. Hurley dabei.



Am 26. November 2019 wird Tina Turner 80 Jahre alt. In dem Musical „Simply the Best“ wird das Leben der Soul-Sängerin mit all seinen Höhen und Tiefen erzählt. Und Tina Turner erlebte eine Menge Schicksalsschläge und Erfolge. Das Musical ist gespickt mit ihren vielen Hits. Zu sehen ist es am 29. Dezember in der Bielefelder Stadthalle und am Tag danach in der Westfalenhalle 2 in Dortmund.



Karten für alle Veranstaltungen unter www.deinticket.de.