Osnabrück. In dem Spionage-Drama „Geheimnis eines Lebens“ verkörpert Judi Dench eine englische Rentnerin mit verräterischer Vergangenheit.

„Ich habe versucht Leben zu retten!“. Diese Antwortet gibt die 87-jährige englische Rentnerin Joan Stanley (Judi Dench) ihrem entsetzten Sohn auf dessen Frage, weshalb sie in ihrer Jugend jahrelang nukleare Forschungsgeheimnisse an die Sowjetunion verraten hat. Damals, während und nach Ende des Zweiten Weltkrieges, vertrat die Physikerin die Ansicht, dass der atomare Gleichstand im Kräftemessen zwischen Ost und West am besten der Sicherung des Weltfriedens diene.

Erst im Jahr 2000, wird ihre Spionage-Tätigkeit während ihrer Mitarbeit an dem amerikanisch-britischen Atombomben-Projekt „Tube Alloy“ vom Geheimdienst MI5 enttarnt. In den Verhören entfaltet sich in langen Rückblenden das spannende Doppel-Leben der „Red Joan“ , wie auch der englische Originaltitel des Films und seiner Romanvorlage lauten.

Inspiriert vom wahren Leben der unauffälligen Wissenschaftssekretärin Melita Norwood, die eine der wertvollsten Agentinnen des KGB während des Kalten Krieges war, entwirft die Spielfilm-Biografie von Regisseur Trevor Nunn auf zwei Erzählebenen das nicht durchgehend packende „Geheimnis eines Lebens“.

1938 geht Joan Stanley (in den Rückblenden von Sophie Cookson dargestellt) zum Physikstudium nach Cambridge. Dort trifft sie auf die jüdische Kommilitonin Sonja und ihren politisch engagierten Cousin Leo, einem überzeugten Kommunisten. Der manipulative Charmeur verführt seine geliebte „kleine Genossin“ später dazu, ihre Kenntnisse und Beziehungen in der britischen Nuklearforschung an die UdSSR zu verraten.

Während sich diese zeitlich dominierende Erzählebene immer mehr zu einem nostalgischen Melodram in schwierigen Zeiten manifestiert, versucht Oscarpreisträgerin Judi Dench in der filmischen Jetztzeit mit knappen Statements darzustellen, dass sie keine niederträchtige Landesverräterin war, sondern eine kluge Frau mit Gewissen.

Geheimnis eines Lebens. GB 2019. R: Trevor Nunn. D: Judi Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes, Stephen Campbell Moore; 102 Min., FSK: ab 6; Filmtheater Hasetor.