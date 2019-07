Osnabrück. Jazztrompeter Till Brönner startet mit zwei Musikern eine Weltpremiere: das Trio Brönner, Dieter Ilg und Jacob Karlzon ist in Dortmund zu erleben. Aber auch sonst gibt es in der Region am Wochenende viel zu erleben. Unsere Kulturredaktion empfiehlt fünf Veranstaltungen.

Till Brönner in Dortmund

Der Trompeter Till Brönner und der Bassist Dieter Ilg haben ein enorm großes, grenzüberschreitendes Repertoire. Beim „Klavier-Festival Ruhr“ bitten sie den schwedischen Jazz-Pianisten Jacob Karlzon auf die Bühne. Die Weltpremiere Brönner-Ilg-Karlzon ist am Fr., 5. Juli um 20 Uhr im Dortmunder Konzerthaus zu erleben. Infos: www.klavierfestival.de Ch.A.













Große Operngala in Osnabrück

Das musikalische Ensemble des Osnabrücker Theaters rundet seine Spielzeit wieder mit der traditionellen Operngala ab. Am Sonntag, 7. Juli um 19.30 Uhr stehen im Großen Haus Opern von Mozart, Verdi, Rossini bis zu Korngold sowie Operetten von Sullivan, Lehár bis Kálmán auf dem Programm. Infos und Tickets: www.theater-osnabrueck.de Ch.A.







Kleines Fest in Osnabrück

Fest in den Höfen mit Musik, Theater & Kleinkunst: In Osnabrücks Innenstadt ist am Sa., 6. Juli, jeweils um 20 Uhr, 20.45, 21.30 und 22.15 Uhr ein buntes Programm zu erleben. Mit: Jakob Heymann, Freddy Allerdisse, Sportfreunde Haseglück, Kuersche, Subway Tunes, The BluesDefenders, Anja Klein Trio, Helmut Thiele. Infos: www.altstadt-osnabrueck.de Ch.A.





Festival Bremiale in Bremen

ie Breminale ist ein fünftägiges Open-Air-Festival am Bremer Osterdeich. Das Programm umfasst Live-Musik in Zirkuszelten, Kunst, Jongleure und Gaukler, Kinderspiele wie auch Theater, Tanz und Lesungen. Außerdem verschiedene internationale Spezialitäten. Das Festival ist noch vom 5. bis 7. Juli zu erleben. Infos:

www.bremen.de/kultur/breminale Ch.A.





Plaza Latina in Hannover

Ein Hauch von Kuba in Hannovers Altstadt: Die Open-Air-Salsanacht kehrt am 5. und 6. Juli auf den Ballhofplatz zurück. Deutschlands Salsa-Koryphäe und Star-Choreograf Emile Moise gibt mit seiner Tanzpartnerin einen Einblick in sein Können. Am Samstag ist mit Nené Vásquez eine weitere Ikone der Latin Music vertreten.Infos: www.hannover.de Ch.A.