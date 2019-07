München. Brigitte Fassbaender, neben Christa Ludwig die beste deutsche Mezzosopranistin ihrer Generation, wird heute 80 Jahre alt.

Als Tochter der Schauspielerin Sabine Peters und des berühmten, in Aachen geborenen Baritons Willi Domgraf-Fassbaender wuchs sie in Berlin und Nürnberg auf. Geerbt hat sie von ihren Eltern beides: das darstellerische Talent sowie die Musikalität und vor allem den gewissenhaften Umgang mit ihrer Stimme. Dass ihr Leben der Bühne gehören sollte, stand früh fest. Offen blieb zunächst nur, ob als Schauspielerin oder als Sängerin.

Zeitlebens hat Brigitte Fassbaender nur Rollen interessiert, die sie auch darstellerisch herausforderten und die, wie Christa Ludwig, ihre stimmlichen Möglichkeiten nicht überstrapazierten. Ihre bis in reifere Jahre hinein burschikose und jugendliche Ausstrahlung sowie ihre androgyn klare Stimme prädestinierten sie früh für Hosenrollen wie den Octavian („Der Rosenkavalier“), den Cherubino („Figaros Hochzeit“) und den Sesto (Mozarts „Titus“). Eine Prägung, die ihr nicht behagte, die aber den Grundstein für ihre Weltkarriere legte. Der Octavian sollte zur Rolle ihres Lebens werden. Seit 1967 öffnete sie ihr die Tore zu allen großen Häusern: London, New York, Mailand, Tokio, Wien, Paris. Sie öffnete ihr Repertoire für große Partien wie Carmen, Amneris („Aida“) und Klytämnestra („Elektra“). Mit großer Leidenschaft und Sensibilität eroberte sie sich als Liedersängerin die Konzertpodien der Welt. Wobei sie stets dem Rat ihres Vaters folgte, im Interesse ihrer Stimme auch kleinere Partien anzunehmen und dafür auf manche Traumrolle zu verzichten (etwas die Fidelio-Leonore).

Winzige Rollen waren es, mit denen sie bei ihren ersten Auftritten in München bereits der internationalen Presse auffiel. Konsequent zog sie sie sich 1994 als Sängerin von der Bühne zurück, arbeitete danach jedoch intensiv als Regisseurin und verhalf als Intendantin der Tiroler Landesbühne in Innsbruck zu hohem Ansehen. 2002 übernahm sie die künstlerische Leitung des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen. Als Regisseurin und Gesangspädagogin ist sie weiterhin aktiv. Heute feiert Brigitte Fassbaender ihren 80. Geburtstag.