Hasbergen. Für Kay Ray und Stefan Hiss ist die Töpferei Niehenke ein Lieblingsort. Hiss reist mit seinen Bands aus dem weit entfernten Stuttgart an, um Folk, Polka und Rock’n’Roll zu spielen. Kay Ray kommt aus Hamburg zum Hüggel. Die Gründe dafür, dass der Comedian so gerne in Hasbergen gastiert, sind buchstäblich naheliegend.

Als Stefan Hiss nach seinem bislang letzten Konzert in der Töpferei Niehenke im Mai mit seiner Band Los Santos durch den Raum ging, wurde er von vielen Leuten angesprochen, die ihn offenbar persönlich kannten. Er redete mit dieser und jenem, trank mit dem und der einen Wacholder und plauderte über dies und das. Der Stuttgarter ist einige Male in Hasbergen aufgetreten und hat dabei Menschen aus der Region kennen gelernt.

An der Töpferei Niehenke schätzt Hiss vor allem den „ungewöhnlichen Rahmen, in dem die Konzerte stattfinden, die hemdsärmelige Mischung aus Werkstatt und Verkaufsraum, der erst zum Veranstaltungssaal umgebaut werden muss, die entspannte Stimmung und die Gemütlichkeit am anschließend entfachten Kaminfeuer.“

Gemeinsame Leidenschaft

Der Hausherr erzählt, er habe Hiss, die Folk-Polka-Band, die nach ihrem Chef benannt ist, zum ersten Mal auf der Maiwoche gesehen. Stefan Hiss stand im Mariachi-Kostüm auf der Bühne und die Band spielte „Tequila“ als Zugabe. „Das war genau mein Ding“, erinnert sich Bernd Niehenke. Also hat er versucht, die Band zu buchen. Das scheiterte jedoch zunächst an den hohen Gagenforderungen. Als dann aber ein Konzert von Hiss in Bremen ausfiel, habe sich die Stuttgarter Gruppe spontan dazu entschlossen, in Hasbergen aufzutreten. „Da haben wir festgestellt, dass wir den gleichen Musik-Geschmack und ein Faible für Tex-Mex haben.“

Stefan Hiss sagt: „Bernd Niehenke lässt sich, was das Programm in der Töpferei angeht, in allererster Linie von seinem Geschmack leiten, ihm muss die Musik gefallen, das ist entscheidend.“ Möglicherweise kommt Stefan Hiss mit seinen Bands auch deswegen so gerne zum Hüggel, weil Chefkoch Bruno dann extra für sie scharfe Curry-Spezialitäten kocht, vermutet Niehenke.

Die Engagements von Kay Ray verdankt Bernd Niehenke einem Zufall und seinem Hang zur Angeberei, wie er augenzwinkernd sagt. Nach einem Cousinentreffen, das bei ihm stattgefunden hat, wollte er den Damen damit imponieren, indem er aufzählte, wer schon alles bei ihm aufgetreten sei, erzählt er selbstironisch. „Eine der Damen hat sich dann als Mutter von Kay Ray geoutet.“

Humor aus allen Ecken

Als der schrille Komiker zum ersten Mal in seiner urigen Werkstatt auftauchte, sei es keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, gibt Niehenke zu. „Aber dann habe ich festgestellt, dass er ein netter Junge ist.“ Vor allem seine Mitarbeiterinnen seien aber in ihn vernarrt gewesen, berichtet Niehenke.

Anzeige Anzeige

„Mein Humor ist ja bekanntlich in allen Ecken angesiedelt. Auch meine Tour führt mich in alle Ecken Deutschlands. Da leiste ich mir den Luxus neben den üblichen Spielstätten auch kleine Perlen herauszusuchen“, sagt Kay Ray. Meistens verbinden ihn persönliche Dinge mit diesen Bühnen. In Falle der Töpferei Niehenke sei es sogar sehr persönlich.

Kay Ray ist ein Hüggelzwerg

Seine Mutter ist „Am Plessen“ in Hasbergen geboren, also in direkter Nachbarschaft der Töpferei, erzählt Kay Ray. „Ich bin also ein Hüggelzwerg.“ Seine Mutter war es auch, die ihn auf „diese schöne Kulturstätte“ aufmerksam machte, so der 1965 in Georgsmarienhütte geborene Paradiesvogel.

„Bernd Niehenke beweist viel Fingerspitzengefühl und singt ja selbst auf dieser tollen Bühne“, so Kay Ray. Niehenkes Lebensgefährtin Barbara umsorge ihn mit allem, was er als Künstler brauche: „Gutes Essen, leckere Getränke und ein herzliches Lächeln, welches dem Lampenfieber den Auftrag gibt, in der Dämmerung des Auftritts am Boden zu bleiben“, sagt der Prix Pantheon-Preisträger.

Die Töpferei sei für ihn auch deswegen ein Lieblingsort, weil sie die ideale Bühne biete, um nah am Zuschauer zu sein. Der Ort lasse sowohl am Klavier als auch am Mikrofon kleine Geschichten entstehen, die er so nirgends spiele, so Kay Ray. „Immer, wenn ich in der Töpferei Niehenke auf der Bühne stehe, denke ich an die Lager und Hallen, in der schon so manche Kunst sich quälen musste. Aber hier ist ein Ort, an dem alles passt.“