Asperg. Portugal-Krimis liegen im Trend, "Lost in Fuseta" sind die erfolgreichsten. Hinter dem Autorenpseudonym Gil Ribeiro verbirgt sich ein bekannter deutscher Drehbuchautor: Holger Karsten Schmidt. Beim Interview in Asperg verrät er, warum er seine Krimis in Fuseta ansiedelte und diese Entscheidung mittlerweile bereut.

Herr Schmidt, was hat Sie dazu gebracht, neben Drehbüchern nun auch Portugal-Krimis zu schreiben?

Hauptsächlich Leander Lost, mein Protagonist, und dass ich die Hoheit über meine Geschichten behalte - niemand kann sie gegen meinen Willen verändern. Im Roman bin ich an keine Länge gebunden – das heißt, ich kann ganz andere Charaktere entwickeln. Und ich kann in die Gefühlswelt und in die Psychologie meiner Figuren gucken, das ist ein riesiger Vorteil.

Ihre aktuellen Krimis „Lost in Fuseta“ haben Sie an der Algarve angesiedelt. Nach Portugal hatte es Sie laut Klappentext zum ersten Mal 1988 eher zufällig während einer Interrail-Reise verschlagen. Was war dieser Zufall?

Ich bin damals mit zwei Freunden nach Marokko gereist, aber wir mussten Hals über Kopf wieder weg da, weil ein sehr einflussreicher, reicher Marokkaner großes Interesse an meinem Kumpel hatte und man uns nahelegte, im eigenen Sinne das Land zu verlassen. Wir sind dann noch nachts los und mein Freund wurde so krank, dass er Blut spuckte. Wir sind über die Straße von Gibraltar zurück nach Europa gereist und dann in Tavira gelandet. Er wurde dann quasi von der Hausmutter unserer Unterkunft wieder gesund gepflegt. Das war so rührend, dass die Portugiesen sozusagen im Vorbeigehen unser Herz gewonnen haben. Schließlich sind wir weitergefahren bis nach Lagos, wo die Bahnstrecke endete.

Hatte die Algarve es Ihnen ähnlich angetan wie die Menschen?

Mitreisende sagten uns, sie würden jetzt ans Ende der Welt fahren, das klang für uns natürlich wahnsinnig verlockend. So sind wir nach Sagres gekommen – und da auch geblieben. Ja, die Algarve, die Felsen, das Meer, die Sonne. Wir saßen bei Wein und Zigaretten an offenen Zugtüren, die Landschaft schob sich gemächlich vorbei, und es hätte einen damals nicht gewundert, wenn Clint Eastwood auf dem Pferd in dieser kargen, schönen Landschaft vorbeigeritten wäre. Und in dem Alter fühlten wir uns natürlich unsterblich.

Anzeige Anzeige

Jahrzehnte später haben Sie Ihre Lost-Krimis in dem Ort Fuseta angesiedelt, den selbst die meisten der reisewütigen Deutschen nicht kennen.

Es sollte in gewissem Sinne das Ende der Welt sein, das war mir dramaturgisch wichtig für Leander Lost.

„Lost in Fuseta“ verkauft sich blendend - haben Sie keine Angst, durch den Erfolg Ihrer Bücher die Idylle von Fuseta zu zerstören?

Ich höre mittlerweile auch, dass Menschen wegen meiner Bücher dahin reisen und muss ehrlich sagen: Ja, ich habe diese Sorge und fände es wirklich fatal. Ich hätte nie gedacht, dass die Bücher so erfolgreich werden, und freu mich natürlich auch darüber. Aber wenn ich sie noch mal schreiben würde, dann würde ich ein geschlossenes Pseudonym wählen und einen Fantasieort an der Algarve erfinden, den niemand finden kann, weil es ihn nicht gibt.

Warum haben Sie sich für Ihre Fuseta-Krimis das Pseudonym Gil Ribeiro gegeben?

Es geht dabei primär um den Aufbau einer Autorenpersönlichkeit. Wenn Leser die „Lost in Fuseta“-Bücher gemocht haben und dann den nächsten Roman von Holger Karsten Schmidt kaufen, dann sind sie vielleicht nicht angenehm davon überrascht, einen harten Thriller in den Händen zu halten, statt die erwartete, nette Urlaubslektüre. Ich habe allerdings großen Wert darauf gelegt, dass es ein offenes Pseudonym ist und man im Klappentext lesen kann, wer Gil Ribeiro wirklich ist. (Hier gibt es ein Interview mit Holger Karsten Schmidt über seine Tätigkeit als Drehbuchautor)

Sie leben in Asperg und Ihr Held Leander Lost hat das Asperger-Syndrom. Ein Zufall?

Tatsächlich ein Zufall, auch wenn der Verlag ganz oft gefragt wird, ob das ein Marketing-Gag sein soll.

Das Asperger-Syndrom ist ja in aller Munde – durch reale Figuren wie Greta Thunberg und Fernsehfiguren wie Ella Schön.

Dazu muss man wissen, dass dieselben Leute, die die „Ella Schön“-Reihe produzieren, sich rund anderthalb Jahre vorher um die Rechte von Lost bemüht und sie nicht bekommen haben. Ella Schön ist danach entstanden. Aber es ist eine schöne Reihe.

Was war für Sie interessant daran, Ihre Hauptfigur mit den durch das Asperger-Syndrom verursachten Einschränkungen und Fähigkeiten auszustatten?

Er hat dadurch einen anderen Blick auf die Welt als wir. Da ist einmal Tragik – er sitzt der Frau seines Lebens gegenüber und merkt es nicht. Dann sind da sehr viel komische Momente. Aber vor allem die nachdenkenswerten Augenblicke: warum lügen wir Menschen so oft? Was ist der Sinn von Mode? Von Rücksicht? Und warum hat Leander Lost bei einem Kuss das Gefühl, man spritze ihm Kontrastmittel? Die Erbarmungslosigkeit seiner Logik gleicht ja der eines Mr. Spock. Und dann war mir ganz wichtig, dass ein Andersartiger in einer Gemeinschaft aufgenommen wird. Man könnte ihn verstoßen wie seiner Hamburger Kollegen oder ihn einbinden – die Portugiesen binden ihn ein.

Wie gucken Sie als Autor denn durch die Augen eines Aspergers?

Das war eine langsame, sehr bedachte Annäherung. Ich habe mich zunächst mit einer Expertin zusammengesetzt, die tagtäglich mit solchen Menschen arbeitet. Sie hat das erste Buch auch gelesen und mir gesagt, mein Konzeption von Leander Lost sei realistisch. Außerdem habe ich einige Fachbücher über Asperger-Autismus gelesen. Und habe dabei gelernt, dass sich jeder „seinen“ Asperger quasi so zusammensetzen, wie er es möchte, weil keiner dem anderen gleicht. Mittlerweile bekomme ich eine ganze Reihe von Leserbriefen und viele Leute schreiben mir: Unser Sohn oder unsere Tochter ist auch Asperger und ich erkenne ihn oder sie in so vielen Dingen wieder. Das finde ich sehr berührend. Allzu weit liege ich also hoffentlich nicht daneben.

Portugal-Krimis liegen gerade total im Trend – mittlerweile gibt es mindestens fünf, allesamt geschrieben von deutschen Autoren, meist unter portugiesischem Pseudonym. Woran liegt das?

Frankreich, wo Jean-Luc Bannalec der Vorreiter war, ist mittlerweile offenbar abgedeckt, was die Regionen angeht. Jetzt weichen die Verlage in andere Länder aus. Zudem ist Portugal eine Alternative für jene Touristen geworden, die keine Ferien in einem Unrechtsstaat verbringen möchten, zu dem sich die Türkei entwickelt, oder die sich in Nordafrika Sorgen wegen religiös motivierter Attentate machen. Und viele Leute lesen eben gerne Bücher, die in Regionen spielen, in die sie reisen.

Lesen Sie auch die ganzen anderen Portugal-Krimis Ihrer Kolleginnen und Kollegen?

Nein, aber das hat nichts mit mangelndem Interesse zu tun. Ich komme zeitlich schlicht nicht dazu.

Allen Portugal-Krimis gemein ist ein deutscher Held oder Heldin, die es nach Portugal verschlagen hat, ein Kriminalfall und ein Handlungsstrang fürs Herz. Ist das die perfekte Rezeptur für einen Urlaubskrimi?

Ich glaube nicht an Schreibrezepte. Es gibt dramaturgische Regeln und wenn man die anwenden kann und beherzigt, dann kann man damit weit kommen. Das ist alles erlernbar. Ein Held in der Fremde, Spannung und Gefühl dazu – das liefert die Palette von „Spiel mir das Lied vom Tod“ bis „Jenseits von Afrika“ auch. „Zurück in die Zukunft“ lebt ebenso davon wie „The Deer Hunter“. Damit sind allerlei Genres abgedeckt. Und nichts davon ist ein spezifischer Urlaubskrimi. Davon abgesehen: ohne Leander Lost hätte ich keinen Portugalkrimi geschrieben.

Liebäugeln Sie eigentlich mit einem Umzug nach Portugal?

Hab ich mal. Mittlerweile wäre es wohl Neuseeland, wenn ich auswandern wollte. Aber ich habe hier mein soziales Netzwerk mit Verwandten und Freunden, das ich dort nicht hätte. Außerdem sollte man in so einem Wunschland mal einen Winter verbracht haben und eine Wurzelbehandlung über sich ergehen lassen haben. Und Ärger mit dem Amt oder Nachbarn gibt’s auch in Portugal. Vielleicht wird’s ja ein Ferienhaus – mal sehen, wie Lost sich so macht (lacht).