Astrid North, Sängerin der Band Cultured Pearls, starb im Alter von 46 Jahren. Foto: Wolfgang Langenstrassen

Berlin. Astrid North, Sängerin der Band Cultured Pearls, ist tot. Die Berliner Soul-Musikerin erlag bereits am Dienstag im Alter von 46 Jahren in Berlin einem Krebsleiden, wie ihre Agentur am Freitag mitteilte.