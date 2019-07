Lingen. Spiel, Satz und Sieg für die Sache der Frau? Die Kunsthalle Lingen versammelt die Arbeiten von elf Künstlerinnen, die nach dem Stand der Gleichberechtigung fragen. Ihr Vorbild kommt aus den siebziger Jahren und obendrein aus einer Welt, die mit Kunst nichts zu tun hat - der des Tennissports.

Obelisken gibt es nur einzeln. Eigentlich. Diese steinernen Solitäre mit der pyramidalen Spitze stehen auf Plätzen als weithin sichtbare Götter- und Herrschaftszeichen. Zuzanna Czebatul hat den Obelisken aus seiner Einsamkeit erlöst und einen zweiten daneben gestellt. Bei Czebatul winden sich diese beiden Styroporsäulen in einer Spirale umeinander. Das sieht aus, als würden zwei verliebte Giraffen die langen Hälse umeinander schlingen. "Twister" nennt die Künstlerin ihre Skulptur, die als optischer Wirbelwind einer ganzen Ausstellung den spielerischen Schwung verleiht.

Berühmtes Tennismatch

"Schluss mit reden, spielen wir": Der Titel der Gruppenausstellung in der Kunsthalle Lingen hat es in sich. Denn mit diesem Satz forderte 1973 die damals 29 Jahre alte Billie Jean King den fast doppelt so alten Bobby Riggs zum Tennismatch heraus. Cracks waren sie beide. King gewann. Das als "Battle of Saxes" in die Sportgeschichte eingegangene Format markierte einen wichtigen Schritt im Kampf um Gleichberechtigung. Billie Jean King war schon seinerzeit politisch engagiert und lebte mit einer Partnerin offen ihre gleichgeschlechtliche Beziehung. Eine Frau mit Mut und Mumm. Hätten den nur auch all jene elf Künstlerinnen, die Kuratorin Meike Behm nun in Lingen unter dem berühmten Titel versammelt. Aber mit den Zeiten hat sich auch das Lebensgefühl der Generationen verändert.





Zwei aus dem Bauhaus

Denn nicht alle der präsentierten Künstlerinnen spielen, manche sind auch schlicht nur verspielt. Das gilt sicher nicht für Zuzanna Czebatul, die sich mit dem Obelisken ein typisches Herrschaftszeichen vorgeknöpft hat, das Feministinnen als angebliches Symbol männlicher Dominanz unter Generalverdacht stellen. Und das gilt auch nicht für Angela Fette, die auf ihrem Wandbild "Bunte Geister" zwei Figuren zum Tennismatch antreten lässt, die aus geometrischen Körpern zusammengebaut sind und damit so aussehen, als wären sie direkt aus dem Bauhaus auf den Tenniscourt geweht. Die Frau schlägt auf, der Mann stellt sich zum Return: Die Frage der Initiative ist hier eindeutig geregelt, zumal der Schläger der Frau einem Ausrufe- , derjenige des Mannes einem Fragezeichen ähnelt. Sie macht das Tempo, er reagiert. Die Botschaft ist klar.

Haus ohne Küche

Nicht alle Arbeiten dieser Ausstellung sprechen eine so deutliche Sprache. Manche kommen auch reichlich verklausuliert daher. Mona Mahall und Asli Serbst breiten Modelle eines Hauses ohne Küche aus, Anne Pöhlmann installiert mit ihrer "Honigfalle" eine Warnung vor den Fallstricken der Verführung der Geschlechter. Nimmt man noch die auf Tischen ausgebreiteten, auch von Mahall und Serbest beigesteuerten Pläne feministischer Raumutopien hinzu, dann entsteht das Bild einer Kunst von rigider Kopflastigkeit, die obendrein von verschwurbelt formulierten Erklärtexten eskortiert wird. Das ist Kunst von Experten für Experten, die außerhalb der geschützten Ausstellungswelt kaum Wirkung entfaltet. Die kampferprobte Billie Jean King würde darüber einfach nur lachen. Ihr Match von 1973 markierte eine Epoche.

Körper und Identität

Das alles macht deshalb zum Glück wenig, weil die Lingener Kunsthalle im Kontext dieser Schau Positionen bereithält, die inhaltlich klar sind und vor allem als Kunstwerke visuell überzeugen und deshalb ohne die Krücke der Theorie klarkommen. Sina Folwaczny bleibt im optischen Gedächtnis, weil sie mit ihren starken Keramiken die Frage nach Körper und Identität stellt. Und Parastou Forouhar, weil sie auf Fotos in flatternden Umhängen verhüllte Personen in leeren Räumen zeigt, die ihre unwirklich erscheinende Präsenz behaupten, ohne auf Fragen nach Geschlecht und anderen Merkmalen zu antworten. Genau darin liegt wohl die größte Freiheit.

Lingen, Kunsthalle: Schluss mit reden, spielen wir! Zuzanna Czebatul, Angela Fette, Sina Folwaczny, Parastou Forouhar, Kalin Lindena, Mona Mahall / Asli Serbest, Anne Pöhlmann, Rebecca Ann Tess, Anke Weyer, Adrian Williams. Bis 25. August 2019. Di.-Fr., 10-17 Uhr, Sa., So., 11-17 Uhr. Zur Information über die Ausstellung geht es hier.