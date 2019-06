Osnabrück. Verdammt viele Gitarren stehen auf den Bühnen, wenn Stoppok, Thees Uhlmann und Callejon ihre Arbeit aufnehmen.

Der unverwüstliche Stefan Stoppok steht wahrscheinlich auf der Bühne bis er eines Tages umfällt. Der Sänger und Songschreiber aus Essen singt seine emotionalen und rotzigen Songs seit einer gefühlten Ewigkeit. Am Sonntag, 15. Dezember, kommt er in die Musikclub Turbine im Rock- und Popmuseum in Gronau.

Infos und Tickets unter www.rock-popmuseum.de.

Mit 100000 Gitarren meldet sich Thees Uhlmann mit seiner neu formierten Band auf der Bühne zurück. So kündigt er es im Presse-Info an. Ob er damit am 19. Dezember in den Lokschuppen in Bielefeld und einen Tag später ins Pier 2 in Bremen passt? Oder hat der Ex-Sänger von Tomte seinen Mund einfach zu voll genommen?

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Mit ihrem Album „Hartgeld Im Club“ schlug die Metal-Band Callejon Anfang Januar auf Platz 5 der Charts ein. Mit ihrem Crossover aus Heavy Metal und Hip Hop auf Deutsch hat sie einen Nerv getroffen, der genreübergreifend eingeschlagen hat. Am 20. Dezember schlägt die Band im Forum in Bielefeld auf.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.