Berlin. In „Spider-Man: Far from Home“ spielt wieder Tom Holland den Helden. Ist er der erfolgreichste Spider-Man? Fakten zum Film.

Wie geht es nach „Avengers: Endgame“ weiter? Die Frage beantwortet ab dem 4. Juli der Sommer-Blockbuster „Spider-Man: Far from Home“. Mit diesen Fakten sind Sie gut auf den Film vorbereitet:





„Spider-Man: Far from Home“: Worum geht’s?

Nach dem Marvel-Film „Avengers: Endgame“ erzählt der Sommer-Blockbuster „Spider-Man: Far from Home“ die Geschichte der Avengers weiter – aus Sicht von Peter Parker alias Spider-Man. Nach dem Tod von Iron Man wächst ihm neue Verantwortung zu: Nick Fury, Spiritus Rector der Avengers, überträgt ihm eine eigene Mission. Ein alter Weggefährte von Iron Man/Tony Stark sieht den jungen Mann sogar schon als Nachfolger des verstorbenen Übervaters: „Ich glaube, Tony hätte nicht getan, was er getan hat, hätte er nicht gewusst: Du wirst zur Stelle sein, wenn er nicht mehr da ist.“

Gut oder böse: Wer ist Mysterio?

Als Unterstützung bekommt Spider-Man von Nick Fury einen neuen Verbündeten zur Seite gestellt: Mysterio. Kenner der Vorlagen merken hier auf: Die von Jake Gyllenhaal gespielte Figur ist in den Comics als Gegenspieler des Helden eingeführt. Peter Parker könnte also noch eine böse Überraschung bevorstehen. Vorerst soll das Duo ersten Berichten zufolge aber gemeinsam gegen die Elementals antreten. Die neuen Antagonisten sind Unsterbliche, die vor dem Fall von Atlantis auf der Erde herrschten.

Maguire, Garfield, Holland

Kein Superhelden-Anzug wird häufiger weitergereicht als das rote Spinnendress. Von 2002 bis 2007 spielte Tobey Maguire die Titelrolle in Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogie. Die Filme waren so erfolgreich, dass mit demselben Team bis zu drei weitere Fortsetzungen geplant waren – die nach dem Rückzug Sam Raimis gestrichen wurden. Stattdessen wurde der Stoff noch einmal neu aufgerollt – mit Andrew Garfield, der den Helden zweimal verkörperte (2012, 2014). Nur zwei Jahre später wurde schon wieder umbesetzt, als die Figur zu Marvels Avengers stieß. Der aktuelle Darsteller Tom Holland war erstmals in „Captain America: Civil War“ (2016) zu sehen, danach in den „Avengers“-Filmen „Infinity War“ und „Endgame“. 2017 kam sein erster Solo-Film „Spider-Man: Homecoming“. Ab 1978 lief außerdem eine Spider-Man-Serie mit Nicholas Hammond, die auch im Kino ausgewertet wurde.

Welcher Spidey ist am erfolgreichsten?

Tobey Maguires „Spider 3“ ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 891 Millionen Dollar der erfolgreichste Solo-Film. Im Schnitt haben seine Filme 832 Millionen eingebracht. Tom Hollands „Homecoming“ liegt auf Rang 2 (880 Millionen). Andrew Garfield kommt im Schnitt auf 733 Millionen Dollar.

