Hamburg. Eine Ausstellung in Hamburg zeigt den steinigen Weg von Frauen in einen von Männern dominierten Beruf.

Victoria zu Bentheim und Steinfurt (1887– 1961) war eine Pionierin – eine der ersten Architektinnen Deutschlands. Durch Restaurierungsarbeiten auf Burg Bentheim im neugotischen Stil um die Jahrhundertwende wird ihr Interesse an Architektur geweckt. Ab 1908 können Frauen in Preußen mit einer Ausnahmegenehmigung studieren – ein Empfehlungsschreiben bekommt sie von einem Verwandten: Kaiser Wilhelm II. Nach ihrem Diplom an der Königlich Technischen Hochschule Berlin kehrt sie 1919 in ihre Heimat zurück und entwirft Bauernhäuser wie den Adolfshof bei Bentheim. Je nach Region passt sie sich den traditionellen Baustilen an. Sie leitet das Fürstlich Bentheimische Bauamt, unter ihrer Regie wird auf den Gütern ihrer Familie restauriert und gebaut.

So präsentiert die gerade in Hamburg eröffnete Ausstellung „Frau Architekt. Seit mehr als 100 Jahren: Frauen im Architektenberuf“ die Prinzessin als eine von 22 deutschen Architektinnen seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute. Im Museum der Arbeit sind bis zum 8. September neben Texttafeln zahlreiche Modelle zu sehen, dazu Pläne, Briefe, Zeitschriften, Ausschnitte aus Interviews sowie der umfangreiche Ausstellungskatalog. Deutlich wird, dass Architektinnen lange Zeit nur mit Aufgaben wie Kindergärten oder Hausbau betraut wurden.

Lucy Hillebrand (1906– 1997) eröffnet nach dem Architekturstudium 1928 ihr eigenes Büro in Frankfurt (Main). Während der NS-Zeit darf sie als Tochter einer jüdischen Mutter nicht arbeiten. Ab 1945 entwirft sie in ihrem Architekturbüro in Göttingen unter anderem ein Studentenwohnheim für die Unistadt. Auch die Pläne für das in Uslar realisierte Albert-Schweitzer-Kinderdorf sowie für die katholische St.-Nikolaus-Kirche auf Langeoog stammen von ihr. Dort bettet Hillebrand die Kirche in die Dünenlandschaft ein – das Patinagrün des Kupferdaches bildet eine Einheit mit dem Blaugrün des Dünengrases. Hillebrand schafft als Schularchitektin zudem die baulichen Grundlagen für einen von der Reformpädagogik geprägten Unterricht. Anfang der 50er-Jahre wird in Osterholz-Scharmbeck nach ihren Entwürfen die Volksschule gebaut, mit nahezu quadratischen Klassenräumen – so können die Kinder auch im Kreis sitzen.Von den beidseitig belichteten Räumen geht jeweils ein Gruppenraum ab. Diese Schule in Pavillonbauweise wird Vorbild für andere Schulgebäude.

Als Beispiel für eine Architektin der Gegenwart wird Gesine Weinmiller (Jahrgang 1963) präsentiert, Professorin an der Hamburger Hafen City Universität. Ihr Entwurf für den Umbau des Berliner Reichstages bekommt den zweiten Platz – bei einem Treffen der Preisträger halten viele sie für die Sekretärin des Gewinners Norman Foster, so ungewöhnlich ist eine junge Frau in diesem Kreis. Ihre Haltung zu der Frage, ob es eine weibliche Architektur gibt, ist eindeutig: „Nein! Herr und Frau Architekt bauen gute und schlechte Häuser gleichermaßen. Damals beim Wettbewerb zum Umbau des Reichstages begegnete mir Rita Süssmuth mit den Worten, sie habe nicht gedacht, dass Frauen solch eine harte Architektur machen könnten. Sie können, wenn hart und klar gleichbedeutend sind.“

Solche Berufswege sind nicht die Regel. Der Verdienst der Architektinnen liegt heute 20 Prozent unter dem der Architekten. Der Anteil der Frauen im Studium beträgt 40 Prozent, im Beruf dagegen nur noch 22 Prozent. Die 41-jährige Architektin Anna Heringer kommentiert dies in der Ausstellung so: „Ich war eigentlich keine Feministin, aber jetzt bin ich’s. Also der Architektenberuf macht einen schon dazu.“