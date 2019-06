Berlin. Spider-Man setzt den Kampf der Avengers fort, Simba wird noch einmal zum König der Löwen. Die Filmstarts im Juli.

Was sind die wichtigsten Filme im Juli? Eine Übersicht samt Trailern:

Mysteriöser Mysterio: „Spider-Man: Far From Home“





Der Sommer-Blockbuster „Spider-Man: Far From Home“ erzählt da weiter, wo „Avengers: Endgame“ aufhörte: Nach dem Tod von Iron Man. Nick Fury, Spiritus Rector der Avengers, überträgt die Verantwortung für die nächste Mission nun an Spider-Man – und stellt ihm als neuen Verbündeten den Superhelden Mysterio zur Seite – in den Comics ist der eigentlich ein Antagonis. Gemeinsam sollen sie ersten Berichten zufolge gegen die Elementals antreten, Unsterbliche, die vor dem Fall von Atlantis auf Erden herrschten. „Spider-Man: Far From Home“ startet am 4. Juli.

Play it again, Simba: „König der Löwen“





Disneys „König der Löwen“ hat eine knappe Milliarde Dollar eingespielt. Elton Johns Song „Can You Feel the Love Tonight“ wurde mit dem Oscar prämiert. Und auch als Musical wurde der Stoff ein Erfolg. Es überrascht also nicht, dass Disney auch von diesem Trick-Klassiker ein Remake anbietet. Diesmal sind die tierischen Helden nicht mehr gezeichnet, sondern fotorealistisch am Computer animiert. Regie führt Jon Favreau („Iron Man“), zu den Sprechern gehören Donald Glover und Beyoncé. Das Original startete übrigens vor genau 25 Jahren. „König der Löwen“ kommt am 17. Juli in die deutschen Kinos.

Fake-Blues: „Yesterday“

Worauf kommt es wirklich an? Auf Ruhm und Erfolg? Oder darauf, der man selbst zu sein? In der Musik-Komödie „Yesterday“ stellt sich diese Frage sich nach nach einem übernatürlichen Zwischenfall: Nach einem Autounfall erwacht der Straßenmusiker Jack Malik in einer Art Parallelwelt, in der es die Beatles nie gegeben hat. Als einziger Mensch, der sich an ihre Songs erinnert, startet er einen Weltkarriere – mit Hits, die aus der Feder von John Lennon stammen. Zumindest fast. Bei „Hey Jude“ und „Let it be“ ist Malik noch textfest. Bei „Eleanor Rigby“ muss er ein bisschen improvisieren.



Inszeniert hat den Spaß der britischen Star-Regisseur Danny Boyle („Trainspotting“); die Hauptrolle übernimmt der Seriendarsteller Himesh Patel. Einen prominenten Gaststar gibt es auch: Singer-Songwriter Ed Sheeran spielt sich in „Yesterday“ selbst. „Yesterday“ startet am 11. Juli 2019.

Fußball-Doku: Kroos









Der Dokumentarfilmer Manfred Oldenburg begleitet den Fußball-Star Toni Kroos nach Greifswald und Madrid, beim Training und im Spiel, in der Öffentlichkeit und im Privatleben. Anpfiff für das Sportler-Porträt ist am 4. Juli.

Agentin in Rente: „Geheimnis eines Lebens“

Judi Dench spielt eine Agentin, die über Jahrzehnte britische Nuklear-Geheimnisse an die Sowjetunion weitergegeben hat. Der Film beruht auf Jennie Ronneys Roman „Red Nun“, der wiederum vom Leben der Spionin Melita Norwood inspiriert ist. „Geheimnisse eines Lebens“ startet am 4. Juli.



Überlebenskampf unter Wasser: „Kursk“





Thomas Vinterberg („Das Fest“) erzählt die Geschichte des U-Boots „Kursk“, bei dessen Havarie alle 118 Menschen an Bord starben. Die Rettungsmission wurde auch dadurch behindert, dass russische Offizielle den Vorfall herunterspielten, um international das Gesicht zu wahren. In Hauptrollen sind Colin Firth und Léa Seydoux zu sehen. „Kursk“ startet am 11. Juli.

Wieder im Kino: „Apocalypse Now“





1979 schrieb Francis Ford Coppola mit seinem Antikriegsfilm „Apocalypse Now“ Kinogeschichte – und das schon während der Drehzeiten, weil das monströse Projekt wegen Tropenstürmen, dem Infarkt des Hauptdarstellers und massiver Budget-Überschreitungen zum Flop zu werden drohte. Später wurde der Film, der Joseph Conrads „Heart of Darkness“ in den Krieg verlegt, mit der Goldenen Palme und zwei Oscars prämiert. Zweimal brachte Coppola neue Schnittfassungen auf die Leinwand. Am 15. Juli ist nun für einen Tag der Final Cut in einer restaurierten Fassung zu sehen.

Schön und tödlich: Luc Bessons „Anna“





Nach Filmen wie „Nikita“ und „Lucy“ hat Luc Besson sich eine neue Kino-Amazone ausgedacht: Anna ist Model und russische Elite-Killerin in einem. Die Hauptrolle in dem Action-Thriller übernimmt die noch wenig bekannte Sasha Luss, die Besson schon in seinem Sci-Fi-Epos „Valerian“ besetzt hatte. „Anna“ kommt am 18. Juli ins Kino.

Chucky ist wieder da: „Child‘s Play“





Nicht weniger als sieben Filmabenteuer hat Chucky, die Mörderpuppe bislang erlebt. Der Originaltitel des ersten Teils lautet – „Child‘s Play“. 31 Jahre, nachdem ein Serienkiller seine Seele in den Körper der Puppe transferierte, wird die Kult-Reihe jetzt noch einmal neu aufgelegt. „Child’s Play“ ist ab dem 18. Juli zu sehen.

Der neue Almodóvar: „Leid und Herrlichkeit“





In seinem autobiografisch gefärbten Film erzählt Pedro Almodóvar von einem Regisseur, der auf seine Kindheit und die wichtigsten Beziehungen seines Lebens zurückblickt. In der Hauptrolle: ein verblüffend zerbrechlicher Antonio Banderas. „Leid und Herrlichkeit“ kommt am 25. Juli ins Kino.

Natalie Portman singt: „Vox Lux“





Die 13-jährige Celeste überlebt einen Amoklauf und verarbeitet das Trauma in einem Lied. Produzenten werden darauf aufmerksam: Aus dem Opfer wird ein internationaler Star, aus dem religiösen Teenager eine exzessiv lebende Künstlerin. In groben Blöcken zeichnet Brady Corbet das Porträt einer extremen Frau. Natalie Portman, ab der Hälfte des Films als erwachsene Celeste zu sehen, liefert einen darstellerischen Parforce-Ritt ab – zu dem ein komplettes Konzert in der Rolle des Popstars gehört. „Vox Lux“ startet am 25. Juli.

