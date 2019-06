Osnabrück. Mit dem achten Album feiert das schwedisch-südafrikanische Duo Fjarill ein mystisch-träumerisches Midsommar-Fest.

Wenn die Sonne nicht mehr richtig untergeht, dann trifft man sich im Freien, tanzt und singt und feiert ein ausgelassenes Fest. So jedenfalls ist es in Schweden Tradition zur Sommersonnenwende. In diesem Jahr fällt „Midsommar“ auf den 22. Juni und wer aus Liebe zu Schweden und seinen Bräuchen mitfeiern will, bekommt mit dem Album „Midsommar“ den passenden Soundtrack. Darauf zu hören sind 13 Lieder von dem schwedisch-südafrikanischen Duo Fjarill, das es sich mit seinem achten Album zur Aufgabe gemacht hat, die mystische Seite des Mittsommerfestes zu besingen. Mit wunderschönen Stimmen interpretieren sie Lieder über das spezielle Licht am längsten Tag des Jahres, über die Natur, die Sehnsucht nach einem guten Leben und über die Vergänglichkeit.

2004 traf die schwedische Musikerin Aino Löwenmark in Hamburg die südafrikanische Violinistin Hanmari Spiegel. Seither sind sie unter dem Namen Fjarill unterwegs, um ihre Fans mit einer Mischung aus Folk, Pop und einer Prise Jazz zu unterhalten. Bei den Liedern auf „Midsommar“ dominiert das Folkloristische. Zu Piano, Streichern, akustischen Gitarren und ein bisschen Perkussion liefern die beiden ruhige, atmosphärisch-träumerische Lieder, die sie selbst komponiert haben. Sie interpretieren aber auch alte schwedische Volkslieder und vertonten Gedichte des bekannten schwedischen Schriftstellers Pär Lagerkwist. Ein Album für Menschen, die gerne in intensivem Schönklang schwelgen.

Fjarill: „Midsommar“ (Butterfly Records über Indigo)