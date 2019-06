Osnabrück . Mit dem Auftritt der Kompanie Beijing Dance/LDTX setzte das Theater Osnabrück die Tanzwoche fort.

LDTX ist eine Abkürzung chinesischer Worte, die übersetzt bedeuten „Donner lässt das Universum dröhnen“. Einem Donnergrollen glich der Auftritt der Kompanie Beijing Dance/LDTX bei der Tanzwoche aber nicht. Das Stück „Selfless Selfie“ stimmte nachdenklich und bewies einmal mehr, wie unterschiedlich Tanz ist und wie berührend jeder einzelne Stil Themen transportieren kann.

Es ist ein schier unendliches Geschnatter, als die jeweils sieben Tänzerinnen und Tänzer einander gegenübersitzen. Sie gestikulieren und haben ganz offenbar Aufregendes mitzuteilen. Aber alle reden gleichzeitig, keiner hört dem anderen zu. Die Szene gleicht einer Kommunikation ohne Empfänger. Letztlich also, findet sie nicht statt.

Verlorenes Selbst

In seinen tänzerischen Arbeiten stellt der chinesische Choreograf, Designer und Fotograf Yuanqing Wang die Kulturtechnik des Aufzeichnens durch Schrift, Bild und Ton in den Fokus. In „Selfless selfie“ ist es die jüngste Technik, die der digitalen Fotografie per Smartphone, der die Tänzer offenbar verfallen sind. Sie versuchen, sich vor allem über den kleinen eckigen Apparat mitzuteilen. Aber sie haben sich in all dem Willen, sich zu zeigen offenbar selbst verloren, wie sich im Titel des Stücks spiegelt. Es entstehen Selfies, auf denen sie nicht zu sehen sind.

Auf der Bühne arbeiten die Tänzer mit backsteingroßen Kunststoffklötzen, die nicht nur als Smartphone eingesetzt werden, sondern auch zu Mauern oder Hockern aufgestapelt in das Stück eingebaut sind. Auch ihre Stimmen setzt das Ensemble ein, das sich selten im herkömmlichen Sinne tänzerisch bewegt, und wenn, dann experimentiert es oftmals auch akrobatisch.

Mit dem Auftritt der Beijing Dance/LDTX bei der Tanzwoche setzt das Theater Osnabrück das Austauschprojekt mit der Dance Company Osnabrück fort, die 2018 begann. Im vergangenen Jahr reisten die Osnabrücker Tänzer nach Peking und Ningbo, jetzt ist die chinesische Kompanie an der Hase zu Gast. Im kommenden Jahr soll ein gemeinsamer Tanzabend der beiden Ensembles entstehen, für den die beiden Tanzchefs ein Stück für die jeweils andere Gruppe entwickeln werden. Das Stück soll sowohl in Deutschland als auch in China aufgeführt werden.

Am Ende des Lebens steht ein einsamer Tod

Der Auftritt bei der Tanzwoche endet mit dem Sterben der Figuren. Nach und nach fallen sie von ihren Sitzplätzen. Die anderen teilen sich aufgeregt über deren Tod mit – aber auch hier scheinen sie einander nicht zu hören. Am Ende bleibt noch eine Frau, die einem Raum voller Toten ihre Gefühle mitteilt. Dann stirbt auch sie.